Šova "Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre bēg uz citu pilsētu; bijušais draugs Jānis viņai izteicis draudus
Realitātes seriāla "Ģimene burkā" zvaigznes Agritas Bindres ikdienā atkal iestājies haoss. Šoreiz sieviete izšķīrusies par radikālu soli - pamest līdzšinējo dzīvesvietu.
Par gaidāmo pārvākšanos līdz pēdējam brīdim nezināja ne Agritas māte, kuras mājā ģimene uzturējās, ne viņas jaunākie bērni. Smagais brīdis, kad par plāniem beidzot jāpaziņo mātei, ir klāt. Galvenais dzinulis šādai steigai ir Agritas vēlme pārtraukt jebkādas saites ar bijušo partneri Jāni. Līdz ar viņa atgriešanos Latvijā Bindres bažas par savu un atvašu fizisko neaizskaramību pieaugušas tiktāl, ka tūlītēja mājvietas maiņa šķitusi vienīgā izeja.
Gatavošanās sarunai ar mammu Agritai sagādāja milzu stresu, jo abu sieviešu savstarpējās attiecības jau vēsturiski bijušas saspīlētas. Situācijas risināšanai tika piesaistīts eksperts Kristaps Ozoliņš. Galu galā izšķirošā saruna notika privāti, bez televīzijas kameru klātbūtnes, un tūlīt pēc tās sākās drudžaina mantu pakošana. Agritas pašsajūta šajā procesā ir uz robežas: “Rokas, kājas trīc, viss iekšā trīc, nezin, kur likties.”
Kamēr pie mājas jau gaidīja pārvadātāju transports, darbi tika sadalīti: meita Estere palika pakot mantas, bet Agrita devās pakaļ pārējiem bērniem. Viņai vēl priekšā grūts uzdevums — izskaidrot mazajiem, ka dzīve mainīsies pilnībā, jo ģimene pārceļas uz citu pilsētu. Tas nozīmē arī jaunu skolu un pilnībā citu vidi. Agrita neslēpj, ka viņas bijušais mīļotais Jānis ziņu par šķiršanos uztvēris agresīvi, raidot viņas virzienā gan pārmetumus par neuzticību, gan tiešus draudus, kas mudinājis sievietes vēlmi nodrošināt drošus apstākļus sev un saviem bērniem.