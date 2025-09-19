Šova "Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre iedzīvojusies milzu parādos
Raidījuma "Ģimene burkā" dalībniece Agrita Bindre saņēmusi nepatīkamas ziņas - jāsakārto parāda atdošana par iepriekšējo īres māju. Lai gan pagājuši vairāki gadi, kopš ģimene no turienes izvācās, tiesas process turpinās un īpašnieka pieprasītā summa ievērojami augusi.
"Bija tā, ka pie mājas nodošanas mums bija mutiskā vienošanās, jo nebija paņemts papīrs līdzi. Tā ka mums gan vienai, gan otrai pusei bija liecinieks līdzi, tad mēs palikām pie tā, ka durvis ir sabojātas, par viņām es kompensēšu. Tas tika ierakstīts pieņemšanas nodošanas aktā, ko man vēlāk mājas saimnieks atsūtīs," stāsta Agrita.
Ja sākotnēji bija runa tikai par sabojātajām durvīm, tad vēlāk uzradušies vēl citi bojājumi un mājas īpašnieks nolēmis piedzīt krietni lielāku summu, jo esot bijis nepieciešams veikt speciālu remontu. "Pagāja kaut kāds laiks, un man atnāca kaut kāda pavēste, ka man ir jāiet uz tiesu. Tā pielikuma vēstule bija vienkārši graujoša, tajā brīdī bija nepilni trīs ar pusi tūkstoši un tur bija uzrēķināts par zaudētajiem kokiem, krūmiem un kas tik tur vēl ne. Tas cipars bija kosmoss jau tajā brīdī!" Šobrīd jau piedzenamā summa esot sasniegusi vairāk nekā 6000 eiro.