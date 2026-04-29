FOTO: Latviete dod vecām lellēm otro dzīvi - pirmā iedvesmota no dziedātājas Atvaras
Vecas lelles, kuras nevienam vairs nav vajadzīgas, mākslinieces Zanes Puķes rokās iegūst pavisam jaunu dzīvi. Radošās studijas “Canvizia” veidotāja šī gada sākumā nolēmusi izmēģināt ko neparastu — pārvērst lietotas lelles pazīstamu cilvēku tēlos. Par viņas pirmo darbu kļuvusi “Eirovīzijas” Nacionālās atlases uzvarētājas Atvaras iedvesmota lelle.
Nākotnē Zane cer ne tikai turpināt šādas leļļu pārvērtības, bet arī par katru pārdoto lelli vienu ziedot bērniem, kuru ģimenes tās nevar atļauties.
“Šogad izlēmu pamēģināt ko jaunu un dot kāda cita nevajadzīgai lellei otro dzīvi un to pārvērst kādā slavenā cilvēkā vai vienkārši to atjaunot un dot tai iespēju atrast jaunas mājas. Šis projektiņš man aizņēma ilgāk kā gribēju, bet esmu apmierināta ar gala rezultātu,” sociālajos tīklos vēsta Zane, pievienojot lelli, kas nu ieguvusi dziedātājas Atvaras vaibstus.
Kā portālam Jauns.lv pastāstīja Zane, ideja par leļļu pārvērtībām radusies šī gada sākumā. “Šī gada sākumā izlēmu pamēģināt ko jaunu — dot kāda cita nevajadzīgai lellei otro dzīvi un pārvērst to par kādu slavenu cilvēku vai vienkārši atjaunot, dodot iespēju atrast jaunas mājas. Sākumā gan vēl nebija skaidrs, ar ko sākt,” stāsta Zane.
Pēc “Supernovas” atlases viņai kļuva skaidrs, ka pirmā lelle būs veltīta pašmāju dziedātājai Atvarai.
“Pats process nebija ātrs, jo vispirms vajadzēja atrast īsto lelli. Priekšroku devu savas bērnības mīļākajām “Barbie” lellēm no “Mattel” — “My Scene”. Tā kā lelle nebija jauna, tai bija nepieciešami vairāki uzlabojumi — jauni mati, acu krāsas un lūpu pielāgošana dziedātājai. Procesa laikā ilgi netiku pie īstā auduma, man salūza šujmašīna, aptrūkās pērlītes. Vienā brīdī jau šķita — vai viss ieguldītais laiks vispār ir tā vērts? Taču, redzot pozitīvās atsauksmes un lūgumus izveidot arī citu mākslinieku lelles, domāju, ka iesākto turpināšu,” stāsta Zane.
Šī ir Zanes pirmā pārveidotā lelle, taču viņa plāno turpināt iesākto. “Jau ir atrastas lelles arī Legzdiņai un Aminatai. Protams, pieņemu arī apkārtējo idejas — tikai jāatceras, ka lelle netop vienā dienā,” norāda Zane.
Zane uzsver, ka projekts nav tikai par vizuālām pārvērtībām — viņai svarīgi, lai katrai lellei tiktu dota otra iespēja un lai prieks nonāktu arī pie bērniem, kuriem šādas rotaļlietas nav pašsaprotamas.
“Visas lelles būs pieejamas iegādei. Taču projekta galvenā doma paliek nemainīga — atjaunot kādam vairs nevajadzīgu lelli un dot tai jaunu iespēju. Neviena lelle nenāk pa taisno no veikala plaukta. Vēlētos arī par katru pārdoto lelli vienu lelli ziedot bērniem, kuru vecāki tās nevar atļauties,” norāda Zane.