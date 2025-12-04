"Skolas brīvlaikā braucu strādāt uz Japānu" - latviete Enija Narvaite modeles gaitas sāka jau 13 gadu vecumā
Latvietei Enijai Narvaitei ir tikai 17 gadu, taču viņa jau paguvusi iepazīt skarbo un aizraujošo modes pasauli tālu prom no mājām – Japānā un Korejā. Viņas stāsts ir par drosmi riskēt, mācīties un nebaidīties piepildīt savu sapni.
Enijai Narvaitei šobrīd ir 17 gadi. Viņa kopā ar ģimeni dzīvo Ikšķilē. Simpātiskā meitene mācās vietējā vidusskolā un cītīgi kaļ nākotnes plānus. Tajos būtiska loma atvēlēta arī modeles darbam. Galu galā šajā profesijā jauniete piestrādā jau kopš 13 gadu vecuma. Vēl pēc gada Enija jau vasaras pavadījusi Japānā un Korejā. Fotografējusies modes žurnāliem, reklāmām un piedalījusies skatēs. Kā tas ir – tik jaunai uzsākt gaitas šajā gana skarbajā biznesā, vienai doties pāri puspasaulei un ko par to saka jaunās modeles vecāki – par to raksta turpinājumā.
Nav nekāds noslēpums, ka daudz jaunu meiteņu sapņo par modeles karjeru. Tev šo sapni izdevies realizēt dzīvē. Vai tu atceries, kā tas viss sākās?
– Jā, protams, atceros. 2022. gadā, kad man bija 13 gadu, Instagram profilā uzrakstīja viena no atpazīstamākajām modeļu aģentūrām Latvijā. Neskatoties uz to, ka biju tik jauna, viņi acīmredzot manī bija saskatījuši modeles potenciālu. Jāsaka, ka sākumā bija visai grūti – nācās iziet no komforta zonas. Kameras priekšā jutos nedroši. Tomēr ar aģentūras speciālistu atbalstu pamazām ieguvu pārliecību par sevi, un ar katru reizi gāja arvien vieglāk.
Un jau drīz vien tu devies uz Japānu.
– Jā, tas bija 2023. gada skolas brīvlaikā. Atceros pirmo reizi, kad lidoju prom. Tagad, skatoties atpakaļ, pati brīnos – kā man varēja nebūt vispār nekādu baiļu (smejas). Bet tiešām nebija. Laikam intuitīvi jutu, ka viss būs kārtībā, un tā arī bija. Ļoti uzticējos gan Latvijas aģentūrai, gan tai, kas mani uzņēma ārzemēs. Šo trīs mēnešu laikā es tiešām guvu milzu pieredzi. Jāsaka, ka katrā valstī attieksme pret modeļu darbu nedaudz atšķiras. Japānā par mums ļoti rūpējās – tiešām darīja visu iespējamo, lai mēs justos kā mājās.
Un taviem vecākiem – vai viņiem nemaz nebija bail? Tu tomēr biji ļoti jauna un vēl nepieredzējusi.
– Arī mans vecākais brālis ir strādājis modeļu biznesā – tieši Āzijā. Jau sešus gadus. Varbūt tāpēc vecāki mani palaida ar drusku mierīgāku sirdi. Protams, sākumā viņi bija satraukušies. Bet nu jāņem vērā, ka svešā valstī aģentūrām ir pienākums modelim nodrošināt drošu vidi – tas ir stingri atrunāts līgumā. Tāpat ir noteikts, ka jebkurā iespējamā krīzes situācijā tiks sniegts viss nepieciešamais atbalsts. Līdz ar to domāju, ka vecāki varēja būt diezgan mierīgi. Šobrīd viņi lepojas gan ar maniem, gan brāļa panākumiem.
– Un pagājušo vasaru tu pavadīji Korejā. Kā tev tur veicās?
Jā, šogad visu vasaras brīvlaiku pavadīju Korejā. Viennozīmīgi bija interesanti. Tiesa, gadījās arī rūgtāki brīži. Nebiju gatava, ka starp modelēm šoreiz būs tik liela konkurence. Līdz ar to darba bija mazāk, un arī nopelnīt varēja mazāk. Toties man bija vairāk brīva laika strādāt ar sevi un iepazīt vietējo kultūru.
Vai tu vari nedaudz ieskicēt – kāda tad ir tā modeļu ikdiena?
– Modeļu dzīve no sākuma var likties sarežģīta, jo grafiki mainās katru dienu. No sākuma modeles ierodas uz kastingiem, kur līdzi ņem savu bilžu portfolio. Iepazīstina ar to klientus. Visbiežāk mums jāuzmēra apģērbi vai aksesuāri. Tikai tā klienti var secināt, kura modele būtu vispiemērotākā konkrētajam darbam. Kastingi dienā var būt līdz pat 10. Tiesa gan – katrs no tiem aizņem vien minūtes 15. Dienās, kad modelēm ir darbs, viņām tiek izsaukti taksometri konkrētā laikā. Tie tad aizved uz studiju, kur attiecīgi tālāk notiek fotosesija. Sāk ar kosmētikas uzklāšanu, matu sakārtošanu un tad galvenā daļa – pati fotosesija. Pēc vairāku stundu darba parasti ir dots brīvs laiks apmaksātām pusdienām. Pēc tam turpina fotosesiju, līdz viss ieplānotais ir pabeigts. Tad modeles var doties mājās un atpūsties. Nekādu trakulīgu ballīšu kā filmās.
Kas tev pašai šajos braucienos ir licies vissarežģītākais?
– Protams, ka visgrūtāk bija būt prom no ģimenes, draugiem un ierastās ikdienas dzīves. Ik pa laikam arī uznāca tāda kā vientulības sajūta. Tomēr uzskatu, ka vairāk esmu ieguvusi, nevis zaudējusi. Man ļoti patīk tie brīži, kad ar pārliecību par sevi stājos kameras priekšā. Patīk, ja klients ir apmierināts ar manu sniegumu. Esmu ieguvusi arī dažādas jaunas draudzības. Dažas īstas, dažas ne tik īstas…
Vai tu plāno turpināt modeles darbu? Varbūt jau ir idejas, ko iesāksi pēc vidusskolas absolvēšanas?
– Noteikti vēlos turpināt šo darbu arī nākotnē un pilnveidot savu profesionalitāti. Par to, ko darīt pēc skolas beigšanas – vēl īsti nezinu. Varbūt iestāšos kādā augstskolā, varbūt apgūšu kādu profesiju vai vienkārši nedaudz paceļošu. Katrā ziņā, kad tas laiks pienāks, noteikti spēšu izvēlēties sev piemērotāko opciju.
Enija Narvaite no Ikšķiles - jaunā latviešu modele Āzijā
