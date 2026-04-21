Eminemam jau otrs mazbērns! Adoptētā meita sagaida savu pirmdzimto un atklāj neparasto vārdu
Eminema adoptētā meita Aleina Skota ir kļuvusi par māmiņu. Viņa kopā ar vīru Metu Melleru sagaidījusi savu pirmdzimto.
Jaunā māmiņa Aleina Skota (32) vietnē “Instagram” dalījās ar pirmajiem savas meitiņas attēliem. Mazulīte bija tērpta pēc pasūtījuma darinātā adītā bodijā, uz kura redzams viņas neparastais vārds.
“Mana sirds vairs nepieder tikai man. Viņa ir viss un vēl vairāk. Skotija Marija Mellere dzimusi 14. 04. 2026. Laipni lūgta pasaulē, mana mīļā,” emocionālā ierakstā vēstīja Aleina.
“Skotija – par godu manām ‘skotu māsām’. Sievietēm, kuras šim vārdam un manai dzīvei piešķīrušas tik lielu nozīmi,” viņa turpināja, sirsnīgi skaidrojot vārda izvēli. Viņa piebilda: “Lai viņa tagad pati piešķir šim vārdam savu nozīmi un vienmēr zina, cik ļoti ir mammas, tēta un krustmāšu mīlēta.” Veltot mīlestības pilnus vārdus savam dzīvesbiedram, Aleina Skota noslēdza: “Manam vīram, es nespēju noticēt, ka viņa ir mūsu. Paldies, ka dāvāji manas dzīves lielāko dāvanu. Es tevi bezgalīgi mīlu.”
Eminemam, kura īstais vārds ir Maršals Materss, ar bijušo sievu Kimu Skotu ir trīs meitas – Aleina Marija, Heilija Džeida (30) un Stīvija Leina (23).
Aleina piedzima Kimas dvīņumāsai Donai, un Eminems viņu oficiāli adoptēja 2000. gadu sākumā, jo bioloģiskā māte cīnījās ar narkotiku atkarību. Diemžēl Dona nomira no iespējamas narkotiku pārdozēšanas 2016. gada janvārī. Viņa bija 40 vai 41 gada vecumā.
Eminems pieņēma arī meitu Stīviju, kura dzimusi 2002. gadā Kimai un viņas toreizējam partnerim Ērikam Harteram. Viņš bērnu oficiāli adoptēja 2005. gadā, neilgi pēc attiecību atjaunošanas ar Kimu.
Par savu grūtniecību Aleina Skota paziņoja 2025. gada oktobrī, kopīgi ar vīru publicējot sirsnīgu paziņojumu savā “Instagram” kontā. Tajā pāris pozēja laukā, turot baltu zīdaiņu bodiju ar uzrakstu “Mazulis Mellers” un “Gaidāms 2026. gadā”.
2025. gada martā Eminems kļuva par vectēvu pirmajam mazbērnam, kad viņa vienīgā bioloģiskā meita Heilija kopā ar vīru Evanu Maklintoku sagaidīja dēlu Eliotu Maršalu Maklintoku.
Eliotam, kurš piedzima 2025. gada 14. martā, ir īpaša saikne ar slaveno vectēvu – Heilija dēlam kā otro vārdu deva “Maršals”, godinot savu tēvu.
“Trīs nedēļas uz Zemes, mazais E,” Heilija rakstīja pie fotogrāfijas, kurā dēls redzams zilā adītā džemperītī blakus plāksnītei ar viņa vārdu un dzimšanas datumu.
Par to, ka Heilija ar vīru Evanu gaida savu pirmo bērnu, Eminems paziņoja 2024. gada oktobrī savā mūzikas videoklipā “Temporary”. Klipā redzami emocionāli kadri, kuros viņš, aizkustināts līdz asarām, kāzu dienā ved Heiliju pie altāra, kā arī brīdis, kad meita pavēsta par grūtniecību. Videoklipā redzams, kā Heilija uzdāvina tēvam Detroitas “Lions” krekliņu ar uzrakstu “Vectēvs” uz muguras, kā arī ultrasonogrāfijas attēlu.
Jau iepriekš Heilija un Evans savā podkāstā “Just A Little Shady” 2024. gada oktobrī atklāja, ka gaida dēlu. Pāris, kas apprecējās 2024. gada maijā pēc astoņiem kopā pavadītiem gadiem, priecīgo ziņu atzīmēja, podkāsta epizodē pārdurot zeltītu balonu.