Eminema dzīvē ienākusi jauna mīlestība. Ko mēs zinām?
Pēc ilgiem vientulības gadiem reperis Eminems, šķiet, ir atkal atradis mīlestību. Pasaulslavenais mūziķis, kurš agrāk intervijās vairākkārt atzinis, ka viņam ir problēmas ar uzticēšanos, visbeidzot saņēmies dot sirdij otru iespēju.
53 gadus vecais reperis atkal ir atradis mīlestību – viņš “satiekas ar savu ilggadējo stilisti Katrīnu Malotu”. Viņu profesionālās attiecības kļuvušas romantiskas, ziņo avoti.
Kā vēsta TMZ, Katrīna ar reperi sadarbojusies jau gadiem ilgi – stiliste no Mičiganas veidojusi viņa frizūras un grimu mūzikas videoklipiem un fotosesijām. Eminems nav viņas vienīgais slavenais klients – Katrīna strādājusi arī ar tādām zvaigznēm kā Snoop Dogg, Robins Tiks un 50 Cent.
Eminema mīlas dzīve bijusi plaši dokumentēta gadu gaitā. Viņš apprecējās ar savu tīņa gadu mīlestību Kimu “Kimberliju” Skotu 90. gadu beigās, taču attiecības bija ļoti vētrainas un beidzās ar šķiršanos. Vēlāk reperis ticis romantiski saistīts ar bijušo “Pussycat Doll” dziedātāju Kaiju Džounsa, aizsaulē aizgājušo aktrisi Britāniju Mērfija un pat popzvaigzni Meraiju Keriju.
Bailes no attiecībām
Fani būs priecīgi dzirdēt, ka reperis atkal ir atradis kādu īpašu cilvēku, jo agrāk tika ziņots, ka viņš ir “pārāk piesardzīgs, lai dotu kādai sievietei iespēju tuvoties”.
Kāds avots žurnālam “In Touch” pagājušajā gadā stāstīja, ka Eminems ir “uz mūžu apdedzinājies” savās iepriekšējās vētrainajās attiecībās. Avots piebilda: “Viņš nespēj nevienam tik ļoti uzticēties, lai atvērtos. Bet viņa draugi zina, ka dziļi sirdī viņš tomēr gribētu būt attiecībās. Ir patiešām skumji redzēt viņu tik vientuļu – draugi vēlētos, lai viņš atmestu bailes un atvērtos mīlestībai no jauna.”
Uzticēšanās problēmas Eminemu vajājušas jau vairāk nekā desmit gadus – par to viņš stāstīja arī 2011. gadā intervijā izdevumam “Rolling Stone”: “Es gribētu kādreiz atkal būt attiecībās. Kurš gan to negribētu? Tikai manā situācijā ir grūti iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Man ir uzticēšanās problēmas. Ar sievietēm, draugiem, ar visiem. Vienmēr nākas domāt, kādi ir viņu patiesie motīvi. Man ir mazs draugu loks, un tie pārsvarā ir cilvēki, kurus pazīstu jau mūžību. Šobrīd tas man der.”
Kima manīta sabiedrībā
Tikmēr Eminema bijusī sieva Kima (50), kura cenšas nepiesaistīt sev sabiedrības uzmanību, nesen manīta netālu no savām mājām Mičiganā. Četru bērnu māte tagad ir bagātīgi tetovēta – viņas abas rokas klāj tintes zīmējumi. Pēc agrāk pārvarētajām cīņām ar atkarībām viņa izskatījās veselīga un starojoši smaidīja.
Kima apprecējās ar Eminemu 1999. gadā, bet pāris izšķīrās 2001. gadā. Pēc samierināšanās viņi 2006. gadā apprecējās atkārtoti, taču laulība izjuka jau tajā pašā gadā. Pārim ir kopīga meita Heilija Džeida (29), kā arī adoptētā meita Aleina (32), kas ir Kimas mirušās dvīņumāsas Šonas atvase.
Kima ir māte arī Stīvijai Leinai (22), kura nāca pasaulē pēc īslaicīgas dēkas, kad bija izirusi viņas pirmā laulība ar Eminemu. Stīviju, kura sevi uzskata par nebināru personu, savulaik audzināja reperis.
Eminema ģimenes dzīve
Pēdējo gadu laikā zināms, ka Kima dzīvo kopā ar savu reti sabiedrībā redzēto dēlu Pārkeru, kurš šobrīd visticamāk ir pusaudža vecumā.
Stīvija un Pārkers nākuši pasaulē dažādās attiecībās, kad Kima bija šķīrusies no Eminema.