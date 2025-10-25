Sabiedrībai nebija ne jausmas! Keitija Praisa pastāsta, ka skūpstījusies ar Eminemu un vēl diviem citiem ietekmīgiem cilvēkiem
Bijusī glamūra modele Keitija Praisa šokējusi fanus savā jaunākajā tiešraides šovā kopā ar draudzeni Keriju Katonu, kad atzinusies, ka reiz skūpstījusies ar reperi Eminemu, kā arī ar vēl diviem (ļoti) slaveniem vīriešiem.
Keitija Praisa atklājusi, ka reiz viņa ir noskūpstījusi Eminemu.
Realitātes TV zvaigzne kopā ar savu labāko draudzeni Keriju Katonu devusies tūrē pa Lielbritāniju. Vienā no nesenajiem šoviem Keitija pārsteidza skatītājus, atklājot, ka viņa ir skūpstījusies ne tikai ar ikonisko reperi, bet arī ar Saimonu Kauelu un Holivudas aktieri Džeimiju Foksu.
Kad viņai jautāja: “Nosauc trīs slavenības, kuras tu esi skūpstījusi?”, Keitija bez vilcināšanās atbildēja: “Džeimijs Fokss, Eminems un Saimons Kauels.”
Publika, dzirdot viņas vārdus, esot pārsteigumā “aizturējusi elpu”, īpaši, kad viņa pieminēja hita “Lose Yourself” izpildītāju. Keitija piebilda: “Man tagad ir 47 gadi, esmu daudz ko izdarījusi. Esmu dzīvojusi, esmu bijusi daudzviet.”
Praisa un Eminems iepazinās Londonā 2001. gadā, tāpēc, iespējams, tieši toreiz noticis šis liktenīgais skūpsts. Viņa toreiz apmeklēja repera privāto ballīti.
Keitija jau iepriekš savā biogrāfiskajā grāmatā atzinusies par dēku ar “Britain’s Got Talent” galveno bosu Saimonu Kauelu. Viņa atklāja, ka pēc “Comedy Awards” ceremonijas devusies uz mūzikas magnāta grezno Londonas savrupmāju. Keitija rakstīja: “Mēs abi bijām “Comedy Awards” pasākumā, un es tolaik biju brīva sieviete. Biju stipri iedzērusi, un viņš mani uzaicināja pie sevis. Es izģērbos, un mēs kopā apgūlāmies gultā. Viss viņa gultas veļas komplekts bija balts.”
“Viņam bija ļoti spalvaina krūtis, un pirmo reizi dzīvē man radās īsta sajūta, ka esmu kopā ar vīrieti. Viņš ir vecākais cilvēks, ar kuru jebkad esmu bijusi gultā. Es paliku pie viņa pa nakti, un no rīta viņš man pasūtīja automašīnu, lai nogādātu mājās. Mēs labi pavadījām laiku, bet sekss mums nebija.”