Eminemam mirusi mamma. Mīlestība un aizvainojumi līdz pat pēdējam elpas vilcienam

Debija Nelsone mūžībā devās šā gada 2. decembrī, pēc tam, kad ilgāku laiku jau cieta no plaušu vēža. Viņa ģimenē bija vecākā no pieciem bērniem. Debijas vecāki apprecējās agrā vecumā (Betija Nelsone salaulājās ar Bobu Nelsonu, kad viņai bija 14 gadi, un laida pasaulē Debiju 15 gadu vecumā), un ļoti paļāvās uz vecāko meitu rūpēs par ģimeni. 11 gadu vecumā Debija jau viena pati gāja vākt "pārtikas pārpalikumus" un bija atbildīga par "mājas uzturēšanu, rūpēm par brāļiem, ēdiena gatavošanu un tīrīšanu," viņa rakstīja savā biogrāfiskajā grāmatā “Mans dēls Maršals, mans dēls Eminems” (“My Son Marshall, My Son Eminem”).