Apprecējusies Eminema mazā meitiņa Heilija, par kuru viņš rakstīja dziesmās

Heilija ir vienīgais Eminema un Kimberlijas “Kimas” Skotas bioloģiskais bērns. Reperis ir tēvs arī adoptētajiem bērniem Aleinai Marijai Skotai un Stīvijai Leinai Matersai. Aleina ir Eminema šķirtās sievas dvīņumāsas Donas Skotas meita. Dona devās mūžībā no narkotiku pārdozēšanas 2016. gadā. Savukārt Stīvija ir Kimas meita no viņas bijušā partnera Erika Hartera, kurš no aizliegto vielu pārdozēšanas mira 2019. gadā. Eminems arī uzaudzinājis savu pusbrāli Nātanu.