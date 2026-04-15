"Tas nav dāsnums, tā ir stratēģija!" Bens Afleks gatavs zaudēt miljonus, lai iegūtu sirdsmieru
Aktiera Bena Afleka lēmums vairāk attiecināms uz stratēģiju "samaksā, lai ātrāk viss izbeigtos". Viņš izvēlas labāk zaudēt miljonus un iegūt sirdsmieru, nekā cīnīties par naudu un tērēt savus nervus.
Runa ir par Holivudas zvaigžņu Bena Afleka un Dženiferas Lopesas šķiršanos. Lai gan laulība juridiski šķirta jau pērn janvārī, vēl palikuši nenokārtoti mantiskie jautājumi. Taču tas, ka Afleks šobrīd atsakās cīnīties par daļu no kopīgās mājas, nav uzskatāms par dāsnumu šķirtās sievas priekšā – tas ir stratēģisks lēmums.
Iekšējie informācijas avoti zina stāstīt, ka Afleks ir gatavs atteikties no iespaidīgiem 30 miljoniem ASV dolāru, kas ir puse no viņu kopīgās Beverlihilsā esošās savrupmājas vērtības. Bet pirms kāds to nosauc par cēlu žestu, avoti steidz norādīt, ka tas tā nav.
"Viņš neko nedod," paskaidro viens no bijušajam pārim pietuvinātiem cilvēkiem. "Viņš maksā, lai viss ātrāk noslēgtos.” Šis īpašums, kas kādreiz bija viņu sapņu māja, tagad ir pēdējais nenokārtotais jautājums viņu šķiršanās procesā.
"Šī māja ir pēdējā saikne," piebilda avots. "Un viņš vēlas, lai tā pēc iespējas ātrāk pazūd." Tik ātri, ka ir pat gatavs piedzīvot nopietnu finansiālu zaudējumu. "Šajā brīdī viņš būtu gatavs maksāt jebko,” norāda avots. "Jo sirdsmiers ir vērtīgāks par naudu." Un nē, tas nav emocionāls lēmums – tas ir aprēķins. "Bens nerīkojas cēlsirdības vārdā," sacīja avots. "Viņš pieņem gudru lēmumu pats sava labuma dēļ."
Mērķis? Nekādu nenokārtotu saistību. Nekādu kopīgu ieguldījumu. Lai nav iemesla uzturēt kontaktus. "Viņš vēlas pilnīgu un absolūtu šķiršanos," norāda avots. "Un tas ir ātrākais veids, kā to panākt."
Runājot par to, ka Lopesa varētu iegūt pilnīgu kontroli – un, iespējams, peļņu nākotnē – viņu ne mazākā mērā nesatrauc. "Viņš nedomā par ieguvumiem," precizē avots. "Viņš domā par brīvību."
Tas, kas šķiet kā finansiāls zaudējums, viņam patiesībā nozīmē pavisam ko citu. "Tas nav dāsnums," atkārtojās avots. "Tas ir pašsaglabāšanās instinkts."