Vecāku diplomātija Holivudas stilā: kādas ir patiesās attiecības starp Bena Afleka bijušajām - Dženiferu Gārneri un Dženiferu Lopesu
Tiek ziņots, ka aktiera Bena Afleka bijušo sievu Dženiferas Gārneres un Dženiferas Lopesas savstarpējās attiecībās ir korektas, cenšoties rast līdzsvaru, kā rīkoties saistībā ar abu ģimeņu bērnu draudzību.
Pēc tam, kad pagājušajā mēnesī Gārneres, Lopesas un Bena Afleka atkaltikšanās viņu bērnu izrādē bijusi visai vēsa, avoti atklāja, ka abas aktrises šo neveiklo situāciju risina ar savstarpēju cieņu. “Viņas nav labākās draudzenes un noteikti kopā nedosies meiteņu ceļojumos,” sacīja kāds informēts avots. “Taču viņas viena otru ciena un respektē to, ka viņu bērni ir draugi, un vēlas visiem iesaistītajiem labāko.”
“Viņu attiecības ir pieklājīgas, taču, izņemot bērnus, viņu sarunas noteikti nebūs par Benu vai darba projektiem,” turpināja avots. “Abas ir apmierinātas ar to, kādā līmenī šobrīd ir viņu attiecības.”
Avots arī norādīja, ka abas sievietes neienīst viena otru un starp viņām nav konflikta, tomēr kopā pavadītais laiks ir ierobežots. “Viņas nekad īsti nezina, ko darīt vai nedarīt, atrodoties vienā telpā, jo apzinās, ka jebkura savstarpēja mijiedarbība uzreiz piesaistīs uzmanību. Viņas vēlas, lai uzmanības centrā būtu bērni.”
“Viņu saikne pastāv tikai tāpēc, ka abas kādreiz bija precējušās ar vienu un to pašu vīrieti, nevis draudzības dēļ. Tas ir tā, kā ir.”
Saspringtā dinamika kļuva redzama 12. decembrī, kad Afleka un Gārneres meita Serafina un Lopesas bērns Emme kopā piedalījās skolas izrādē. Fotogrāfijās, ko ieguva ārvalstu mediji, redzams, ka Afleks kopā ar savu pirmo bijušo sievu ieradās Losandželosas teātrī kopā ar viņu 13 gadus veco dēlu Samuelu. Savukārt Lopesa ieradās atsevišķi — kopā ar savu menedžeri Beniju Medinu un māti Gvadalupi.
Lai gan daudzi vecāki pirms izrādes sarunājās ārpus teātra, Lopesa, šķiet, neiesaistījās sarunās ar Afleku vai Gārneri, pat atrodoties redzamā attālumā.
Tomēr Samuels atsevišķi parunāja ar dziedātāju — abi, kā zināms, uztur siltas attiecības, un fotogrāfijās redzami smaidām un smejamies.
Afleks un Gārnere apprecējās 2005. gadā un izšķīrās 2015. gadā, saglabājot ciešu kopvecāku attiecību modeli. Pēc šķiršanās Afleks 2021. gadā atjaunoja attiecības ar Lopesu, ar kuru bija saderinājies jau 2002. gadā. Viņi apprecējās 2022. gada jūlijā un veiksmīgi apvienoja savas ģimenes. Lopesai ar bijušo vīru Marku Entoniju ir 17 gadus veci dvīņi Emme un Makss, savukārt Aflekam un Gārnerei ir Violeta (19), Serafina (16) un Samuels.
Šķirtie Lopesa un Afleks satiekas filmas “Zirnekļsievietes skūpsts” pirmizrādes vakarā
Tomēr 2024. gada augustā Lopesa iesniedza šķiršanās pieteikumu no Afleka.
Martā kāds avots atklāja, ka Lopesa bijusi nikna par publiskotajām fotogrāfijām, kurās Afleks un Gārnere redzami īpaši tuvās attiecībās. Tajā pašā mēnesī cits avots norādīja, ka Afleks labprāt vēlētos otru iespēju ar Gārneri, lai gan viņa šobrīd ir attiecībās ar Džonu Milleru.