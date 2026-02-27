“Ir zaudējums, bet ir arī ieguvums!" Dženifera Gārnere stāsta par kopīgu bērnu audzināšanu ar Benu Afleku
Dzīve pēc šķiršanās ne vienmēr nozīmē attālināšanos — dažkārt tā nozīmē vēl ciešāku sadarbību bērnu dēļ. Aktrise Dženifera Gārnere jaunā intervijā pastāstījusi, kā kopā ar Benu Afleku audzina trīs bērnus, kad ģimene dzīvo divās atsevišķās mājsaimniecībās.
Nesen viesojoties podkāstā “One Nightstand”, Holivudas aktrise — kura ar Afleku izšķīrās 2015. gadā — atklāti pastāstīja par kompromisiem, kas jāpieņem, kopā audzinot viņu trīs bērnus.
“Kad bērni aug divās atsevišķās mājsaimniecībās, es kļūstu par mammu un tēti, un viņš kļūst par tēti un mammu,” sacīja Gārnere. “Tu īsti nevari no tā izvairīties, vai ne? Jo tev nav tas ieguvums, ka abas puses — iņ un jaņ — ir vienā mājā, tāpēc audzināšanā tev jāapvieno mazliet no abiem.”
“Tur ir neliels zaudējums, bet tur arī kaut kas tiek iegūts,” viņa piebilda. “Tu vienkārši iemācies — tas man licis atlaist un tik daudz nekoncentrēties uz audzināšanu.”
Afleks un Gārnere iepazinās 2001. gada filmas “Pearl Harbor” uzņemšanas laukumā, taču romantiskas attiecības starp viņiem neizveidojās līdz 2004. gadam, pēc tam, kad abi kopā filmējās 2003. gada filmā “Daredevil.”
Viņi apprecējās 2005. gadā, taču galu galā 2015. gadā nolēma šķirties.
“Pēc ilgām pārdomām un rūpīgas izvērtēšanas esam pieņēmuši grūto lēmumu šķirties,” pāris toreiz paziņoja kopīgā paziņojumā. “Mēs turpinām ceļu ar mīlestību un draudzību vienam pret otru un apņemšanos kopīgi audzināt mūsu bērnus, kuru privātumu lūdzam respektēt šajā grūtajā laikā. Šis būs mūsu vienīgais komentārs par šo privāto ģimenes jautājumu. Paldies par sapratni.”
Savā pirmajā intervijā pēc šķiršanās paziņošanas Gārnere sacīja, ka Afleks bijis “viņas dzīves mīlestība”.
“Es neapprecēju resno, slaveno kinozvaigzni — es apprecēju viņu,” viņa 2016. gadā sacīja. “Un es atgrieztos un pieņemtu to pašu lēmumu vēlreiz. Es skrēju viņam pretī pa pludmali, un es to darītu atkal. Tu nevari iegūt šos trīs bērnus un tik daudz no tā, kas mums bija. Viņš ir manas dzīves mīlestība.”
“Mums joprojām vienam otram jāpalīdz tikt cauri šim,” viņa piebilda, runājot par šķiršanos. “Viņš joprojām ir vienīgais cilvēks, kurš patiešām zina patiesību par lietām. Un es joprojām esmu vienīgais cilvēks, kas zina dažas viņa patiesības.”
Pēc šķiršanās no Gārneres Afleks atjaunoja attiecības ar Dženiferu Lopesu. Pāra laulība gan ilga aptuveni divus gadus. Lopesa un Afleks apprecējās 2022. gadā un šķiršanos pabeidza 2025. gada janvārī.
2020. gadā Afleks piedalījās raidījumā “Good Morning America”, kur atzina, ka viņš un Gārnere būs “saistīti” uz mūžu. “Es negribēju šķirties, es negribēju būt šķīries cilvēks, es tiešām negribēju būt šķirtā ģimenē kopā ar saviem bērniem,” viņš toreiz sacīja. “Tas mani sarūgtināja, jo tas nozīmēja, ka es neesmu tas, par ko domāju, ka esmu — un tas bija tik sāpīgi un tik vilšanās. Pašam sevī.”
“Kad tev ar kādu ir bērni, tu esi ar viņu saistīts uz mūžu,” viņš sacīja. “Un man ir ļoti paveicies, ka viņa ir manu bērnu māte. Es viņai esmu ļoti pateicīgs un izturos ar cieņu. Mūsu laulība neizdevās, un tas ir grūti. Mēs abi patiešām uzskatām, ka bērniem ir svarīgi redzēt, ka viņu vecāki viens otru ciena un spēj sadzīvot — neatkarīgi no tā, vai viņi ir kopā vai nē.”
Iepriekš kāds avots atklāja, ka Afleks labprāt vēlētos otru iespēju ar Gārneri, lai gan viņa šobrīd ir attiecībās ar citu vīrieti.