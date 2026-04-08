Kanjem Vestam aizliegta ieceļošana Lielbritānijā! Organizatori spiesti atcelt festivālu
Skandalozajam reperim Kanjem Vestam Lielbritānijas valdība liegusi ieceļot valstī pēc tam, kad sabiedrībā izcēlās sašutums par viņa plānoto uzstāšanos Londonas 'Wireless" festivālā.
Valdība apstiprinājusi, ka pretrunīgi vērtētais 48 gadus vecais reperis nevarēs doties uz Apvienoto Karalisti. Šovasar Kanje Vests bija paredzēts kā viens no galvenajiem māksliniekiem trīs vakaros Londonas festivālā “Wireless”. Tomēr muzikālā pasākuma organizatori saņēmuši plašu kritiku par repera uzaicināšanu, jo pēdējos gados viņš izraisījis sašutumu ar saviem aizvainojošajiem antisemītiskajiem izteikumiem.
Iekšlietu ministrija raidorganizācijai BBC pavēstīja, ka reperis pirmdien (6. aprīlī) bija iesniedzis pieteikumu iebraukšanai Apvienotajā Karalistē, izmantojot elektronisko ieceļošanas atļauju (ETA), taču viņa iesniegums noraidīts.
Reperis Kanje Vests un viņa sieva Bjanka Censori uz "Grammy" sarkanā paklāja 2025. gada 2. februārī.
Ministrija skaidroja, ka lēmums pieņemts, jo repera klātbūtne valstī nebūtu sabiedrības interesēs. Pēc ziņām par Je (Kanjes Vesta) uzstāšanos festivālā, vairāki lielie sponsori, tostarp “Pepsi”, no pasākuma atbalstīšanas atteicās.
“Wireless” organizatori tagad izplatījuši paziņojumu, kurā apstiprināts, ka festivāls ir atcelts. Tajā teikts: “Iekšlietu ministrija ir atteikusi Je elektronisko ieceļošanas atļauju, liedzot viņam iebraukšanu Apvienotajā Karalistē. Līdz ar to “Wireless” festivāls tiek atcelts, visiem biļešu īpašniekiem tiks atmaksāta nauda.”
“Kā ierasts “Wireless” festivālos, arī šoreiz pirms Je uzaicināšanas notika konsultācijas ar dažādām iesaistītajām pusēm, un tobrīd bažas netika paustas. Antisemītisms jebkurā formā ir nosodāms, un mēs apzināmies šo jautājumu reālo un personisko ietekmi.”
“Kā šodien norādīja Je, ar vārdiem vien nepietiek, tomēr mūziķis cer, ka viņam tiks dota iespēja uzsākt sarunu ar Lielbritānijas ebreju kopienu.”
Reperis, kurš tagad sevi dēvē par Je, otrdien (7. aprīlī) komentēja kritiku saistībā ar savu dalību festivālā. Intervijā izdevumam “Wall Street Journal” viņš pauda vēlmi tikties ar ebreju kopienas pārstāvjiem Apvienotajā Karalistē.
Viņš rakstīja: “Esmu sekojis diskusijai par “Wireless” un vēlos to komentēt tieši. Mans vienīgais mērķis ir ierasties Londonā un sniegt koncertu, kas simbolizē pārmaiņas, caur mūziku nesot vienotību, mieru un mīlestību.”
“Es būtu pateicīgs par iespēju klātienē tikties ar Lielbritānijas ebreju kopienas pārstāvjiem un uzklausīt viņus. Zinu, ka ar vārdiem nepietiek — man jāpierāda pārmaiņas ar darbiem. Ja esat atvērti, es esmu šeit. Ar mīlestību.”
Pēdējos gados reperis izpelnījies asu kritiku savas antisemītiskās rīcības dēļ. Viņš bija draudējis ar agresīvu rīcību pret ebrejiem, paziņojis, ka ir nacists, izdevis dziesmu “Heil Hitler” un pat tirgojis T-kreklus ar svastiku.
Janvārī reperis izdevumā “Wall Street Journal” nopirka reklāmas lapu, kur publicēja lappusi garu atvainošanos. Viņš rakstīja: “Es neesmu nacists un neesmu antisemīts,” un uzsvēra, ka bipolāro traucējumu dēļ bija “zaudējis saikni ar realitāti”. Viņš arī norādīja, ka “mānijas laikā cilvēks neapzinās, ka ir slims”, piebilstot: “Es nožēloju, un man ir liels kauns par savu rīcību šajā stāvoklī.”