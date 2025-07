Atklāts patiesais iemesls, kāpēc Bjanka Censori ļauj Kanjem Vestam viņu apkaunot

Viena no galvenajām motivācijām, kādēļ Bjanka viņam noticēja, bijusi viņa iepriekšējā pieredze ar Kimu Kardašjanu. “Kanje ļoti daudz izdarīja, lai spodrinātu Kimas tēlu un reputāciju, kamēr abi bija kopā. Viņš palīdzēja viņai no vienkāršas realitātes šova zvaigznes pārtapt par sievieti uz žurnāla “Vogue” vāka. Tāpēc Bjankai šķita, ka viņš spēs to pašu izdarīt arī viņas labā."