Pēc Bjankas Censori izvirzīta ultimāta Kanje Vests dodas ārstēties uz Spāniju
Kanje Vests iestājies rehabilitācijas klīnikā Spānijā, cerot glābt savu laulību ar Bjanku Censori.
Izdevums “Daily Mail” raksta, ka pēc vairākiem publiskiem emocionāliem sabrukumiem Censori devusi reperim “vēl vienu iespēju”.
Pāris manīts rehabilitācijas klīnikā “The Balance” Maljorkā, tā ir grezna atpūtas vietā, kur mediķu uzraudzībā pacientiem tiek sniegta palīdzība garīgās veselības un atkarību problēmu gadījumos. Avots laikrakstam “The Sun” pastāstījis, ka Censori lēmums pievienoties vīram klīnikā bijis “ārkārtīgi drosmīgs solis”, jo Vesta neprognozējamā uzvedība, tostarp aizskarošie izteikumi par Hitleru un ebreju kopienu, viņu attiecības bija noveduši līdz sabrukuma robežai.
Kanje Vests un viņa sieva Bjanka Censori uz "Grammy 2025" sarkanā paklāja
Reperis Kanje Vests un viņa sieva Bjanka Censori uz "Grammy" sarkanā paklāja 2025. gada 2. februārī.
“Pirms gada viņi jau bija ceļā uz šķiršanos,” atklājis kāds paziņa. “…tieši viņa mudināja Kanji meklēt palīdzību pēc kārtējiem emociju uzplūdiem. Bjanka vēlas palikt vīram līdzās, par spīti spriedzei un gandrīz šķirtajai laulībai.”
Tiek ziņots, ka abi piedalījušies arī kopīgās konsultācijās. Uzturēšanos klīnikā viņi izmantojuši, lai pārrunātu savas “vēlmes, vajadzības, ievainojamību un cerības uz kopīgu nākotni”. Vēlāk Vests turpinājis ārstēšanos klīnikā Šveicē, un draugi stāsta, ka viņa izskats un uzvedība jau esot manāmi uzlabojušies.
Kanje Vests un Bjanka Censori iepērkas Tokijā 2024. gada septembrī
Mūzikas producents Džordžs Danielss atzina: “To var redzēt viņa sejā — viņš ir sakopies. Bjanka ir kā apmāta ar viņu – abi spēj viens otram aizskart jūtīgākās stīgas, tomēr viņus vieno spēcīga vēlme būt kopā. Bez viņas mīlestības un rūpēm Kanje varētu nonākt nopietnās grūtībās.”
Lai gan pāra neparastās attiecības bieži piesaista sabiedrības uzmanību, paziņas uzsver, ka tieši Censori atbalsts palīdzējis Vestam saglabāt līdzsvaru.