Kanje Vests vēlas piespiest sievu Bjanku Censori radīt bērnu
Reperim Kanjem Vestam jau ir četri bērni no iepriekšējās laulības ar Kimu Kardašjanu, taču viņš vēlas savus gēnus nodot tālāk arī otrajā laulībā. Lai gan Bjanka Censori šobrīd nevēloties ģimenes pieaugumu, skandalozais mūziķis esmot apņēmības pilns piespiest viņu radīt bērnu.
Kanje Vests un Bjanka Censori salaulājās privātā ceremonijā 2022. gada decembrī. Portāls “Radar Online” informē, ka jau kopš laulību noslēgšanas brīža 48 gadus vecais skandalozais reperis nemitīgi mudinot Bjanku kļūt par māti.
Kanjes Vesta sievas Bjankas Censori stils, kas nepazīst robežu
Tomēr pārim pietuvināts avots atklājis, ka šajā jautājumā Censori guvusi virsroku un stingri notur savu pozīciju, ignorējot Vesta lielo vēlmi, kas reperi kaitina un sadusmo.
Avots pastāstījis: "Kanje uzskata, ka viņa gēnu kombinācija ar Biankas gēniem radītu ideālu pēcnācēju, kas nodotu viņa talantus nākamajai paaudzei."
"Taču Bianka ir skaidri pateikusi, ka neļaus sevi spiest darīt to, ko nevēlas. Kanje nevar viņai pavēlēt, jo viņa atrodas daudz spēcīgākā pozīcijā. Viņa sākusi sevi vairāk aizstāvēt,” piebildis informators.
Iemesls, kāpēc 30 gadus vecā modele un arhitekte grib atlikt grūtniecību uz vēlāku laiku, ir viņas vēlme turpināt pilnveidot plaukstošo karjeru.
"Kanje ļoti vēlas bērnu, jo viņam ir ierobežotas attiecības ar atvasēm, kas kopīgas ar Kimu Kardašjanu," norādījis avots, atsaucoties uz Nortu (12), Seintu (9), Čikāgu (7) un Psalmu (6).
Kimas Kardašjanas un Kanjes Vesta ģimene
"Taču Bjanka vēlas atlikt bērna radīšanu, sakot, ka tas notiks savā laikā, bet ne tagad, jo viņa ir koncentrējusies uz karjeru. Viņa vēlas, lai būtu īstais brīdis, kad viņi vairāk sakārtos dzīves, bet Kanje izdara ļoti intensīvu spiedienu. Viņš nepieņem vārdu ‘nē’ par atbildi,” paskaidrojis informācijas avots.