Zaudē tiesu! Kanje Vests spiests samaksāt 140 000 dolārus bijušajam palīgam
Kanjē Vestam pavēlēts samaksāt 140 000 dolāru bijušajam palīgam, kurs strādāja pie repera viņa greznajā Malibu īpašumā.
Tiesa nolēmusi, ka skandalozajam mūziķim Kanjem Vestam jāsamaksā savam bijušajam padotajam 140 000 ASV dolāru liela kompensācija. Tonijs Saksons strādāja kā repera projekta vadītājs, pilna laika apsargs un Malibu villā uz vietas dzīvojošs apkalpotājs. Sūdzības cēlājs tiesā norādīja, ka reperis viņam bija solījis maksāt 20 000 dolāru nedēļā, taču viņš saņēmis tikai divus maksājumus – vienu par divdesmit tūkstošiem un otru par simts tūkstošiem. Saksons arī apgalvoja, ka savainojis kaklu un muguru, strādājot, un vēlējās naudu medicīniskajiem izdevumiem.
Bijušais darbinieks tiesā norādīja, ka Vests reiz viņu pamodinājis trijos naktī, lai turpinātu strādāt. Saksons arī pastāstīja, ka greznajā 57 miljonu dolāru vērtajā villā viņam pārnakšņošanai bijis atvēlēts tikai mazs matracis uz betona grīdas.
Cietušais arī apgalvoja, ka reperis lūdzis viņam izveidot sistēmu, kas varētu pārvērst urīnu un izkārnījumus dzeramajā ūdenī. Viņš arī norādīja, ka Vestam bijusi vēlme atslēgt elektrību un kanalizāciju, un izvākt pat kāpnes, aizstājot tās ar slīdkalniņu.
Kanjes Vesta tikšanās ar Donaldu Trampu Ovālajā kabinetā 2018. gada oktobrī
Kimas Kardašjanas bijušais vīrs tiesā ieradās nogurušā izskatā, savukārt viņa advokāts norādīja, ka klients nav miegains, bet gan garlaikots.
Mūziķa advokāts norādīja, ka Saksons jau saņēmis 240 000 tūkstošus dolāru. Tika demosntrēts arī video, kurā Saksons uzstājas ar grupu, lai apšaubītu viņa apgalvojumus par darbā gūtajiem savainojumiem.
Tonijs Saksons strādāja pie projekta sešas vai septiņas nedēļas, līdz Kanje pieprasīja, lai viņš izslēgtu mājas elektrību. Izmantojot gāzes ģeneratorus, kas darbina rīkus un apgaismojumu, tie piesaistītu nevēlamu uzmanību nelegālās būvniecības darbiem, turklāt ģeneratoru ienešana iekštelpās māju piepildītu ar oglekļa monoksīdu. Saksons iebilda. Reperis nosauca viņu par "ienaidnieku" un atlaida.
“Mans klientes negribēja strādāt, elpojot oglekļa dioksīdu," tiesā norādīja Saksona advokāts. "Un viņš tika atlaists. Jūs nevarat atlaist kādu par to, ka viņš ievēro likumu."
Tiesa šos argumentus neņēma vērā, uzskatot, ka ir par maz pierādīju, tam, ka Saksons atteicies pildīt rīkojumu un pārvietot ģeneratoru iekštelpās. Zvērinātie noraidīja prasību par neizmaksātajām algām un virsstundām, izvēloties kompensēt Saksonam tikai par darba vietā gūto ievainojumu: 100 000 dolāru par ekonomiskajiem zaudējumiem, kas radušies pagātnē un ietekmēs nākotni, un 40 000 dolāru par sāpēm un ciešanām. Advokāts bija lūdzis vairāk nekā miljonu dolāru lielu kompensāciju par gūto traumu, kura Saksonu ietekmēšot vēl daudzus gadus.
Kanje Vests 2023. gadā pārdeva savu villu ar zaudējumiem.