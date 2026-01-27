Šokējošs pavērsiens: Kanje Vests publiski atvainojas un skaidro savu skandalozo uzvedību ar bipolāriem traucējumiem
Pēc daudziem gadiem, kas aizritējuši ar neprognozējamu uzvedību un dziļi antisemītiskām tirādēm, reperis Kanje Vests nācis klajā ar atvainošanos.
Kanje publicēja atvainojošu atklātu vēstuli ar nosaukumu “Tiem, kurus esmu sāpinājis” kā pilnas lappuses reklāmu (par ko samaksājis viņa zīmols Yeezy) laikraksta “The Wall Street Journal” pirmdienas, 26. janvāra, izdevumā, apgalvojot, ka viņa haotisko uzvedību un novirzīšanos antisemītismā izraisījis bipolārais traucējums.
Vests vēstuli sāk ar atsauci uz plaši apspriesto 2002. gada autoavāriju, kas “salauza man žokli un izraisīja traumu smadzeņu labajā frontālajā daivā”, norādot, ka šie neiroloģiskie iekšējie bojājumi palikuši “nepamanīti” līdz 2023. gadam. “Šī medicīniskā nolaidība nopietni kaitēja manai mentālajai veselībai un noveda pie bipolārā I tipa diagnozes,” viņš raksta.
Viņš apraksta savu pieredzi ar bipolāriem traucējumiem un to, kā slimība viņu ievadījusi mānijas stāvoklī, ko viņš pats nav spējis aptvert. “Tev šķiet, ka pārējie vienkārši pārspīlē,” viņš saka. “Tu jūties tā, it kā redzētu pasauli skaidrāk nekā jebkad, lai gan patiesībā tu pilnībā zaudē saikni ar realitāti.”
Pēdējos gados Vests vairākkārt izteicies antisemītiski, uzbrūkot ebreju kopienai. Sporta apģērbu uzņēmums “Adidas” 2022. gadā pārtrauca sadarbību ar “Yeezy” pēc tam, kad Vests publiski izteica vardarbīgi skanošus draudus pret ebrejiem.
2025. gadā Vestu iesūdzēja tiesā bijusī “Yeezy” darbiniece. Sūdzībā tika apgalvots, ka viņš salīdzinājis sevi ar Hitleru, draudējis darbiniecei viņas ebreju izcelsmes dēļ un atlaidis viņu dienu pēc tam, kad viņa par iespējamo rīcību ziņojusi vadītājam. Septembrī tiesa noteica Vestam samaksāt vairāk nekā 76 000 ASV dolāru šīs darbinieces juridisko izdevumu segšanai, lai gan pārējā lietas izskatīšana pagaidām ir apturēta.
Tāpat 2025. gadā Vests aizstāvēja Šonu “Diddy” Kombsu (kurš pašlaik atrodas cietumā pēc tam, kad jūlijā tika notiesāts par diviem ar prostitūciju saistītiem noziegumiem) un platformā “X” publicēja antisemītiskus, ar rupjībām piesātinātus izteikumus, kuros slavēja Adolfu Hitleru. Pēc tam viņu pārtrauca pārstāvēt viņa talantu aģents Daniels Makārtijs.
Vēstulē Vests raksta par to, ka tiek ielikts “trakā” birkā un jūtas tā, it kā vairs nespētu “dot pasaulei neko jēgpilnu”, jo cilvēki par šo stāvokli “joko un smejas”. Viņš atsaucas uz Pasaules Veselības organizācijas un Kembridžas Universitātes pētījumiem, norādot, ka cilvēkiem ar bipolāriem traucējumiem ir īsāks paredzamais mūža ilgums nekā vispārējai sabiedrībai, uzsverot problēmas nopietnību.
Viņš apgalvo, ka traucējums licis viņam domāt, ka palīdzība nav vajadzīga, jo viņš juties “varens” un “neapturams”. “Es zaudēju saikni ar realitāti,” raksta Vests, kuram ar bijušo sievu Kimu Kardašjanu ir četri bērni: Norta, Seints, Čikāgo un Psalms.
“Jo ilgāk es ignorēju problēmu, jo sliktāk kļuva. Es teicu un darīju lietas, par kurām dziļi nožēloju,” viņš turpina. “Dažus no cilvēkiem, kurus mīlu visvairāk, es izturējos visļaunāk. Jūs piedzīvojāt bailes, apjukumu, pazemojumu un izsīkumu, cenšoties mīlēt cilvēku, kurš brīžiem bija neatpazīstams. Atskatoties, es attālinājos no sava patiesā ‘es’.”
Vests skaidro, ka viņa “sašķeltais stāvoklis” licis viņam pievērsties “visdestruktīvākajam simbolam, ko spēju atrast — svastikai”. Viņš raksta, ka iepriekš tirgojis preces ar šo aizvainojošo simbolu, to skaidrojot ar “sliktu spriestspēju un pārgalvīgu uzvedību”, un piebilst, ka bipolāro traucējumu dēļ daudzus no šiem brīžiem “neatceras”.
Vests savā atklātajā vēstulē raksta: “Es nožēloju un man ir dziļi kauns par to, ko izdarīju šādā stāvoklī, un esmu apņēmies uzņemties atbildību, ārstēties un patiesi mainīties. Tomēr tas neattaisno manus darbus. Es neesmu nacists vai antisemīts. Es mīlu ebreju cilvēkus.”
Pēc tam viņš pievēršas melnādaino kopienai, “kas mani atbalstījusi visos kāpumos un kritumos un vistumšākajos brīžos”. Uzsverot, ka šī kopiena ir “pamats tam, kas es esmu”, Vests atvainojas par to, ka viņus pievīlis. “Es mīlu mūs,” viņš saka.
Vests atceras četru mēnešu periodu 2025. gadā, kad piedzīvojis “ilgu mānijas epizodi ar psihozi, paranoju un impulsīvu uzvedību, kas sagrāva manu dzīvi”, piebilstot, ka brīžiem juties pašnāvnieciski. Viņš skaidro, ka bipolārie traucējumi izpaužas epizodēs, un norāda, ka sieva Bjanka Censori mudinājusi viņu meklēt palīdzību pēc tam, kad viņš “nonācis pašā apakšā”.
Vests saka, ka “atradis mierinājumu” Reddit forumos, kur iepazinies ar citu cilvēku pieredzi ar bipolāriem traucējumiem un juties mazāk viens. “Mani vārdi kā līderim manā kopienā globāli ietekmē un iespaido citus. Mānijā es to pilnībā pazaudēju no redzesloka,” raksta Vests, norādot, ka tagad ievēro “efektīvu režīmu — medikamentus, terapiju, sportu un tīru dzīvesveidu” un jūt “tik ļoti vajadzīgo skaidrību”.
“Es ieguldu savu enerģiju pozitīvā, jēgpilnā mākslā: mūzikā, apģērbā, dizainā un citās jaunās idejās, kas var palīdzēt pasaulei,” viņš turpina.
“Es nelūdzu žēlumu vai bezmaksas indulgenci, lai gan ceru nopelnīt jūsu piedošanu. Šodien es rakstu vienkārši, lai lūgtu jūsu pacietību un izpratni, kamēr atrodu ceļu mājup,” vēstuli noslēdz Vests.