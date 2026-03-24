Kellija Osborna šķiras no līgavaiņa, kurš viņu bildināja Ozija atvadu koncertā
Kellija Osborna un viņas līgavainis Sids Vilsons atsaukuši saderināšanos. Tas noticis tikai septiņus mēnešus pēc tam, kad Sids nometās uz viena ceļa un bildināja Kelliju rokera Ozija Osborna atvadu koncerta aizkulisēs.
Kelly Osbourne (41) un “Slipknot” mūziķis Sids Vilsons (49) pārtraukuši romantiskās attiecības. Viņiem ir kopīgs trīs gadus vecs dēls Sidnijs.
Kellija un Sids ir pazīstami jau ļoti sen. Abi iepazinās pirms 27 gadiem, taču romantiskās attiecības uzsāka vien 2022. gadā. Izskanējuši ziņojumi, ka Kellija ļoti cieš pēc sava tēva “Black Sabbath” līdera Ozija nāves, kurš nomira divas nedēļas pēc sava pēdējā koncerta. Rokeris mūžībā devās aizvadītā gada 22. jūlijā 76 gadu vecumā.
Saskaņā ar avotiem, kas runājuši ar "Daily Mail", Kellija un Sids esot “izlēmuši atsaukt savu saderināšanos”, jo Kellijas sēras bijušas “pārāk smagas”, lai ar tām tiktu galā.
Avots norāda, ka pāris jau kādu laiku centies “tikt galā ar problēmām”, taču tagad nolēmis šķirties. "Viņi mēģināja saglabāt attiecības, īpaši bērna dēļ," norādīja paziņa. "Bet, galu galā, izlēma, ka šķiršanās ir vislabākais risinājums."
"Kellijai pēdējā gada laikā bijis ļoti daudz pārdzīvojumu. Neskatoties uz visu, viņa nav ieslīgusi atkarībās un tagad koncentrējas uz sevi un mātes lomu."
Kellija un Sids bija draugi daudzus gadus, pirms izlēma veidot romantiskās attiecības. Viņi iepazinās, kad Sida grupa “Slipknot” uzstājās “Ozzfest” festivālā, kuru rīkoja Kellijas vecāki. 2022. gadā Kellija atklāja, ka viņu draudzība pāraugusi romantiskās attiecībās.
Viņa savā “Instagram” lapā to pavēstīja ar fotogrāfiju, kur abi redzami skūpstāmies. Osborna rakstīja: "Pēc 23 gadiem draudzības es nevaru noticēt, kur mēs esam nonākuši. Tu esi mans labākais draugs, mans dvēseles radinieks, un es esmu ļoti iemīlējusies tevī, Sidnij Džordž Vilson."
Kellija un Sids pēdējo reizi kopā fotografēti 2026. gada februārī, kad apmeklēja “Grammy” balvu pasniegšanas ceremoniju. Viņi uz sarkanā paklāja pozēja kopā ar Kellijas brāli Džeku un māti Šāronu, bet vēlāk ballē ar britu mūziķi un aktieri Yungblud.
Kellija kopā ar mammu martā apmeklēja “Brit Awards” ceremoniju, kur Ozija vārdā saņēma balvu par mūža ieguldījumu mūzikā. Vairāki skatītāji sociālajos medijos kritizēja Kellijas izskatu, jo viņa pēc tēva nāves izskatījās neiedomājami kārna.
Kelly reaģēja uz šo kritiku savā “Instagram” lapā, rakstot: "Šis ir īpašs nežēlības veids, kā sāpināt kādu, kurš tā jau piedzīvo dziļas sāpes."
“Kad mani sit, kad jau tā guļu, kad apšauba manas sāpes, manas grūtības izvērš baumās, un atstumj, kad mīlestība un atbalsts ir visvairāk nepieciešams. Tas nav stiprums. Tas tikai parāda līdzjūtības un rakstura trūkumu."
„Es piedzīvoju vienu no grūtākajiem savas dzīves periodiem. Man nevajadzētu sevi aizstāvēt, bet es arī nepieļaušu, ka mani padara mazvērtīgu šādā veidā.”
Kellija bija ļoti tuva savam tēvam, un viņš reiz jokojot teica, ka Kellija ir viņa "mīļākais" bērns. Abi 2003. gadā duetā iedziedāja skaņdarbu "Changes", kas nonāca topu virsotnēs.
Pēc nāves Kellija tēvu raksturoja kā savu "labāko draugu" un dalījās, ka ļoti skumst pēc viņa. Novembrī viņa rakstīja: "Es vienmēr dzirdēju tēti no rītiem kāpjot lejup pa kāpnēm. Pirmais, ko es viņam teicu, bija: 'Labrīt, tēti, mīlu tevi'. Es to izsaucu un viņš atbildēja: 'Es tevi mīlu vairāk' un turpināja kāpt lejup. Tajā rītā, kad viņš nomira, es to nepateicu."