Kučinksis: Ukrainai jāpaliek starptautiskās sabiedrības prioritāšu centrā
Sestdien, 6. jūnijā, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) pilnvarnieku valdes gada sanāksmes plenārsesijā, finanšu ministrs Māris Kučinskis uzsvēra nepieciešamību saglabāt nelokāmu starptautisko atbalstu Ukrainai un stiprināt investīcijas tās ekonomiskajā noturībā un atjaunošanā.
Ministrs norādīja, ka ERAB gada sanāksmes norise Rīgā pēc 26 gadu pārtraukuma ir nozīmīgs apliecinājums starptautiskajai sadarbībai laikā, kad pasaulē pieaug ģeopolitiskā spriedze, ekonomiskā nenoteiktība un fragmentācija.
"Mums jāstiprina Ukrainas ekonomikas noturība, jāinvestē cilvēkkapitālā un jāveicina investīcijas arī augsta riska apstākļos. Atjaunošana nav tikai infrastruktūra - tā ir nākotnes veidošana, radot modernāku, spēcīgāku un noturīgāku valsti. Ukrainas drošība ir Eiropas drošība," uzsvēra finanšu ministrs Māris Kučinskis.
Ministrs norādīja, ka Latvija konsekventi atbalsta Ukrainu un iestājas par tās atjaunošanu, ekonomisko attīstību un integrāciju Eiropas ekonomiskajā telpā. Vienlaikus viņš pauda pārliecību, ka Ukrainai arī turpmāk jāpaliek starptautisko finanšu institūciju un attīstības partneru prioritāšu lokā.
Uzrunā tika izcelta arī ERAB būtiskā loma Ukrainas atbalstīšanā. Ministrs atzinīgi novērtēja bankas spēju mobilizēt privāto kapitālu un īstenot investīcijas sarežģītos apstākļos, norādot, ka šāda pieeja ir kritiski svarīga gan Ukrainas atjaunošanai, gan to valstu ekonomiskajai noturībai, kuras ietekmējis Krievijas agresijas karš. Ministrs aicināja banku arī turpmāk stiprināt līderību šajā darbā.
Savā uzrunā ministrs norādīja, ka pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos ERAB loma Baltijas reģionā ir kļuvusi vēl nozīmīgāka. Banka ir būtisks ekonomiskās noturības un drošības balsts, kas ar investīcijām, tehnisko atbalstu un privātā kapitāla mobilizēšanu palīdz stiprināt Eiropas Savienības austrumu pierobežas reģionu attīstību. Latvija augstu vērtē ERAB pieaugošo iesaisti valstī un aicina banku arī turpmāk paplašināt savu klātbūtni un investīciju aktivitāti reģionā. Šādu pieeju ministrs uzsvēra arī savā paziņojumā ERAB pilnvarniekiem, norādot, ka ERAB klātbūtne pie Eiropas Savienības austrumu robežas ir būtiska reģiona stabilitātei, investīciju piesaistei un ilgtermiņa attīstībai.
Noslēgumā finanšu ministrs apliecināja, ka Latvija arī turpmāk būs uzticams ERAB partneris un konsekventi iestāsies par stabilitāti, drošību, ilgtspējīgu attīstību un atbalstu Ukrainai.
Vakar, 5. jūnijā, ERAB pilnvarnieku valdes sanāksmes pirmajā dienā finanšu ministrs tikās ar Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, ASV Finanšu ministrijas, Lietuvas un Šveices pārstāvjiem. Tikšanās laikā pārrunātas investīciju piesaistes iespējas, enerģētiskā un ekonomiskā drošība, atbalsts Ukrainai, kā arī sadarbība infrastruktūras, inovāciju un uzņēmējdarbības attīstības jomās.
No 5. līdz 7. jūnijam Rīgā norisinās ERAB pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa forums, pulcējot valdību, starptautisko finanšu institūciju, uzņēmēju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus no vairāk nekā 70 valstīm.
ERAB pilnvarnieku valdes sanāksmes ietvaros paredzēts pieņemt stratēģiskus lēmumus un sniegt vadlīnijas turpmākas ERAB politikas veidošanai un darbībai. Papildus institucionālu jautājumu apstiprināšanai sanāksme ietvers trīs tematiskas sesijas, tostarp 6.jūnijā par ERAB darbību Ukrainā.
Par ERAB pilnvarnieku valdes priekšsēdētāju 2025.–2026. gada periodam ir ievēlēts ES pilnvarnieks - Eiropas komisārs Valdis Dombrovskis, kurš vada pilnvarnieku valdes sanāksmi.