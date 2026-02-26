"Drīz sekos tēvam!" Kellija Osborna asi kritizē interneta troļļus pēc "pretīgajiem" komentāriem par viņas nepietiekamo svaru
Pēc tam, kad Kellija Osborna apmeklēja Londonas modes nedēļu, tīmeklī parādījās nežēlīgi komentāri par bijušās realitātes šova zvaigznes vizuālo izskatu. Daudziem TV personība šķiet slimīgi tieva, viņi izteikuši piezīmes, ka, šādi turpinot, Kellija drīz sekos savam tēvam Ozijam. Šos komentārus redzējusi arī Osborna un pateikusi, ko par tiem domā.
Kellijas Osbornas piedalīšanās dažādos sabiedriskos pasākumos pēdējo mēnešu laikā ir radījusi patiesas bažas par viņas veselību. Fanu satraukums īpaši pieaudzis svētdien, kad viņi redzējuši Kelliju Londonas modes nedēļā, vērojam skati no pirmās rindas.
Dziedātāja un TV personība, kura noliedz, ka būtu izmantojusi injekcijas svara zaudēšanai, izskatījās ļoti kārna, kad apmeklēja “Ascot Millinery Collective” jaunāko modes skati "Claridge's" viesnīcā Meifēras rajonā.
Pēc skates Kellija pauda sašutumu par tīmekļa troļļiem, kas nozākājuši viņas izskatu visdažādākiem neglītiem komentāriem, tostarp aizskarošām piezīmēm par viņas mirušo tēvu Oziju, kurš mūžībā devās pagājušā gada jūlijā.
Kellija Osborna 2026. gada janvārī
41 gadu vecā Kellija “Instagram” parādīja ekrānuzņēmumu ar nepatīkamo piezīmi, kur bija teikts: "Izskatās kā mironis... viņa ir pārāk tieva un trausla... šķiet, ka viņa drīz dosies pie sava tēva," kam sekoja virkne smieklu emocijzīmju. Šo dzēlīgo ierakstu Kellija pati komentēja, sakot: "Es pat nespēju noticēt, cik pretīgi ir daži cilvēki! Neviens nav pelnījis šādus apvainojumus!" Otrajā ierakstā viņa piebilda: "Arī šis pāries, bet, tas ir pilnīgs ārprāts."
Kellijai bieži ir nācies taisnoties par savu izskatu pēc tēva negaidītās nāves viņa Bakingemšīras mājās pagājušajā vasarā.
Gados, kad viņa piedalījās ģimenes realitātes šovā "Osborni", Kellija neslēpa problēmas ar lieko svaru, kas sākās jau pusaudzes gados. "Mani aizveda uz aģentūras vadītāja kabinetu un viņš... nolasīja veselu sprediķi par to, ka esmu par resnu televīzijai un man ir jāzaudē svars, jo, ja es nometīšu kilogramus, es izskatīšos labāk,” viņa pastāstīja “Osbornu” podkāstā pērn. "Viņš teica, 'Tu neesi kinozvaigzne, bet tu varētu būt, ja zaudētu svaru.'"
Kopš tā laika Osbournas svars ir bijis tik ļoti mainīgs kā amerikāņu kalniņi.
Kellijas Osbornas pārvērtības gadu gaitā!
2018. gadā viņa veica kuņģa samazināšanas operāciju, ko dēvē par "labāko, ko jebkad ir izdarījusi". Kellija uzsvēra, ka ķirurģiskā manipulācija viena pati par sevi nav risinājums. Viņai izdevies nokristies svarā par 38 kg, jo ikdienā ieviesusi papildus arī stingru diētu un augstas intensitātes treniņus.
Bet grūtniecība nesa jaunas pārmaiņas. Kad Kellija 2022. gadā gaidīja dēlu Sidniju, viņa pieņēmās svarā par apmēram 45 kilogramiem, iedzīvojās gestrācijas diabētā, un vēlāk atzina, ka tā visa dēļ izvairījusies no iziešanas sabiedrībā. "Viņa ir teikusi, ka nokritusies svarā sava bērna dēļ. Viņa vēlas būt līdzās savam bērnam, spēlēties ar viņu, būt viņa dzīvē ilgu laiku. Tagad, kad Kellija zaudējusi tēvu, viņa to uzskata par vēl svarīgāku," izdevumam “Daily Mail” norādījis kāds labi informēts avots. "Viņa nevēlas atgriezties pie tāda svara, kāds tas bija agrāk, un darīs visu, kas nepieciešams, lai saglabātu slaidu figūru.”
Kellija ir vairākkārt publiski taisnojusies kritiķiem, kas analizē viņas dramatiski mainīgo izskatu. Īpaši dedzīgi viņa noliegusi baumas par svara samazināšanas medikamentu lietošanu. "Es zinu, ka visi domā, ka lietoju “Ozempic”. Es to nelietoju. Es nezinu, no kurienes nāk šīs runas. Mana mamma lietoja “Ozempic”," viņa iepriekš norādīja pārraidē "Extra".