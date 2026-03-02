Cilvēki pauž satraukumu par Kellijas Osbornas dramatisko svara zudumu. “Es pašlaik pārdzīvoju smagāko laiku savā dzīvē!"
Svētdien, 1. martā, Lielbritānijā tika aizvadīta Britu mūzikas balvu ceremonijā, kurā par plaši apspriestu tēmu kļuva izcilā mūziķa Ozija Osborna meitas Kellijas Osbornas dramatiskais svara zudums.
Kellija līdzās savai mātei Šāronai ceremonijā kāpa uz skatuves, lai pieņemtu balvu sava tēva vārdā, kurš devās mūžībā aizvadītā gada 22. jūlijā. Bet pēc pasākuma sociālos tīklus pārpludināja noraizējušos cilvēku komentāri, kuri bažījās par Kellijas veselību. Vēlāk arī Kellija vietnē "Instagram" publicēja garu ierakstu, atbildot cilvēku raizēm.
“Ir īpaša nežēlība nodarīt pāri cilvēkam, kurš acīmredzami pārdzīvo grūtus laikus. Sist man, kamēr esmu jau nokritusi, apšaubīt manas sāpes, izplatīt tenkas par grūtībām, ko izciešu, un novērsties brīdī, kad man visvairāk vajadzīgs atbalsts un mīlestība,” sociālajā tīklā pauda Kellija.
Viņa piebilda, ka šāda cilvēku rīcība liecina par “dziļu līdzjūtības trūkumu”. Osborna uzsvēra, ka šobrīd piedzīvo īpaši smagu periodu: “Es pašlaik pārdzīvoju grūtāko laiku savā dzīvē. Man pat nevajadzētu sevi aizstāvēt. Taču es nesēdēšu un neļaušu sevi šādi dehumanizēt.”
Dziedātāja un TV raidījumu vadītāja jau iepriekš publiski runājusi par sērām pēc tēva nāves, raksturojot tās kā “dīvainu lietu”, kas “uznāk viļņveidīgi”. “Es kādu laiku nejutīšos labi... Es turpinu turēties pie mīlestības, gaismas un visa labā, ko tētis aiz sevis atstāja,” pēc tēva zaudējuma viņa pauda savos sociālajos tīklos.
Arī Ozija Osborna atraitne Šārona aizstāvējusi meitu, intervijā sakot: “Viņa ir zaudējusi savu tēti, viņa šobrīd nespēj normāli ēst.” Balvu ceremonijā Šārona, pieminot vīru, sacīja: “Ja Ozijs šovakar būtu šeit, viņš veltītu visiem savu skaisto smaidu un būtu ļoti lepns saņemt šo balvu no valsts, kuru viņš tik ļoti mīlēja.” Savukārt Kellija pateicās publikai ar vārdiem: “Paldies, ka mīlat manu tēvu tikpat ļoti kā mēs.”