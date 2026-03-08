"Koru karu" pirmā tiešraide
Ar košiem priekšnesumiem, pozitīvām emocijām un lieliskām dziesmām aizvadīta šova "Koru kari" pirmā tiešraide.
FOTO: ar košiem priekšnesumiem, pozitīvām emocijām un dziesmām aizvadīta šova "Koru kari" tiešraide
Ar košiem priekšnesumiem, pozitīvām emocijām un lieliskām dziesmām 8. martā aizvadīta muzikālā šova “Koru kari” jaunās sezonas pirmā tiešraide. Raidījumā 10 kori izpildīja ar savu pilsētu vai reģionu saistītas kompozīcijas – sākot ar šlāgera žanru, līdz pat himniskas noskaņas skaņdarbiem.
Kā jau ziņots iepriekš, “Koru kari” pirmajā tiešraidē dalībniekus vērtēja zinoši un pieredzes bagāti žūrijas pārstāvji – kordiriģents un mūzikas pedagogs Edgars Vītols, kā arī iepriekšējās sezonas “Koru kari” dalībnieki – šova uzvarētājs Markus Riva un finālists Andrejs Reinis Zitmanis. Un žūrija lēma, ka vakara labākais priekšnesums bija Madonas zaļajam korim, kas Fiņķa virsvadībā spēja iegūt maksimālo – 30 – punktu skaitu.
Muzikālo vakaru atklāja Jānis Aišpurs ar Ikšķiles saules kori, izpildot Jāņa Lūsēna komponēto “Daugava” ar Raiņa tekstu, ko visierastāk zinām grupas “Zodiaks” izpildījumā. “Tik ļoti saulains priekšnesums… Mani tas uzrunāja ļoti!” dalījās Edgars Vītols, kuram ar pozitīviem komentāriem pievienojas arī pārējie žūrijas locekļi.
Turpinājumā Ingus Ulmanis un Limbažu sarkanais koris piedāvāja savu versiju ziemeļlībiešu tautas dziesmai “Eijõ”. Andrejs Reinis Zitmanis, komentējot dzirdēto un redzēto, atklāja: “Jūs tiešām skaisti izskatāties, prieks jūs redzēt. Un paldies par skaisto priekšnesumu – tas bija labs patriotisma lādiņš.”
Māra Upmane-Holšteine un Rīgas sudrabbaltais koris izpildīja viņu līderes skaņdarbu “Daļa Rīgas”. Markus Riva ar prieku pauda: “Kas par skaistu priekšnesumu! Ar šo dziesmu, man liekas, jūs uzrunājāt visu Latviju.”
Rēzeknes oranžais koris Dionas Liepiņas vadībā, izpildot tautasdziesmu “Kur gaismeņa”, ļāva sajust Latgales noskaņas. “Paldies par priekšnesumu!” novērtējot kora sniegumu, teica Edgars Vītols. “Ļoti foršs balsu kopsalikums jūsu izpildījumā,” kolēģi papildināja Andrejs Reinis Zitmanis.
Elīna Fūrmane un Rīgas debeszilais koris ar labi pazīstamo dziesmu “Noktirne” atgrieza klausītājus pagājušā gadsimta 60-tajos gados. “Elīna, tev un visam korim ļoti piestāv šis retro vaibs,” dalījās Andrejs Reinis Zitmanis. “Tas ko es jums novēlu – saglabāt daudzbalsību,” pauda Edgars Vītols. “Man ļoti patika, ka bija gan Elīnas solo, gan spīdēja viss debeszilais koris,” stāstīja Markus Riva.
Tikmēr Preiļu purpura koris un Dainis Skutelis, pārstāvot zilo ezeru zemi jeb Latgali, izpildīja attiecīgu skaņdarbu – “Ezerzeme”. Edgars Vītols: “Es no malas paskatos un man liekas, ka jūs dziedat kopā jau ilgi, ilgi, ilgi,” Andrejs Reinis Zitmanis pievienojās Edgaram, tostarp veltot atzinīgus vārdus Preiļu kora vīriem.
Chris Noah un Olaines melnbaltais koris dziedāja jau par klasiku kļuvušo Jura Kulakova komponēto dziesmu ar Viktora Kalniņa tekstu “Mēs pārtiekam viens no otra”, kas vislabāk zināma leģendārās grupas “Pērkons” repertuārā. “Man liekas, ka jūsu stila departaments var gulēt mierīgi, jo šis – melni baltais – ir labs krāsu salikums,” ar humoru dalījās Markus Riva, pozitīvus vārdus sakot arī par kora dziedājumu.
Bet vēja pilsētu pārstāvošajam Andrim Ērglim un Liepājas zelta korim bija atbildīgs uzdevums – kā šova vienīgajam Kurzemes korim pienācīgi pārstāvēt savu novadu, turklāt izpildot Imanta Kalniņa kompozīciju “Liedagā”. Andrejs Reinis Zitmanis pauda: “Liepāja, roks, liedags – tur viss strādā. Viss, ko es varu novēlēt – nepazaudēt šo jaudu, ko demonstrējāt 1. raidījumā.”
Fiņķis un Madonas zaļais koris ļāva sajust alkas pēc jūras ar grupas “Bruģis” hitu “Kaija”. Markus Riva: “Man liekas, ka jūs tik pareizi iegājāt skatītāju istabās – gan ar dziesmu, gan ar kadrējumiem.”
Vakaru noslēdza Asnate Rancāne un Saulkrastu pērļu koris, izpildot Raimonda Paula dziesmu ar Jāņa Petera vārdiem “Pērļu zvejnieks”. Edgars Vītols: “Es skatos uz jums un klausos, un domāju – kas ir tas, ar ko jūs mūs pārsteigsiet nākamreiz? Jūsu izpildījums vienkārši apbur.”