FOTO: atklāti visi šova “Koru kari” jaunās sezonas koru vadītāji
2026. gada pavasarī TV3 ēterā būs skatāma iemīļotā šova “Koru kari” jaunā sezona, kurā par uzvarētāja titulu sacentīsies 10 kori, pārstāvot visu Latviju – no Rēzeknes līdz pat Liepājai. Bet, gaidot dalībnieku klātienes atlases, kas sāksies jau janvārī, atklāti visu 10 koru vadītāji.
Māra Upmane-Holšteine (Rīgas koris)
Māra Upmane-Holšteine ir piecās paaudzēs rīdziniece, trīs bērnu mamma, grupas “Astro’n’out” soliste, grāmatas autore. Pateicoties Māras un grupas ieguldījumam, mēs varam klausīties tādas dziesmas kā “Daļa Rīgas”, “Tici sev”, “Multivitamīnu multipaka” un citas. 2025. gada vasarā Māra debitēja ar solo projektu Maarmaar, piesakot sevi arī elektroniskās mūzikas žanrā.
Jānis Aišpurs (Ikšķiles koris)
Ikšķiles kora līderis, grupas “The Sound Poets” mūziķis Jānis Aišpurs stāsta: “Koris man ļoti ilgus gadus bija manas otrās mājas, mana otrā ģimene. Es astoņus gadus dziedāju Māra Sirmā vadītajā korī “Kamēr” un ko tik es tur nepiedzīvoju – es redzēju pasauli, ieguvu draugus, iemācījos strādāt un sadarboties, un tās ir vienas no manām skaistākajām manas dzīves atmiņām. Un dalība “Koru karos”, vadot Ikšķiles kori, ir ļoti skaists apvienojums divām manām kaislībām – kormūzikai un populārajai mūzikai – otro no kurām savukārt īstenoju kopā ar grupu “The Sound Poets”.
Fiņķis (Madonas koris)
Madonas kora vadītājs, reperis Fiņķis saka: “Es vēlos arvien no jauna parādīt un atgādināt, cik radoši, sirsnīgi un ar humora izjūtu bagāti ir madonieši un Madonas novada cilvēki. Mēs patiesi varam visai Latvijai apliecināt, ka no Madonas nāk skaisti, inteliģenti un patīkami cilvēki, kuri prot dziedāt, izklaidēt un sniegt nozīmīgu pienesumu kultūras dzīvei. Madona – tikai uz augšu! Mēs esam labākie!”
Dainis Skutelis (Preiļu koris)
“Gan dzīvē gan uz skatuves esmu tiešs un īsts – bez liekām dekorācijām. Mūziķa darbu apvienoju ar lauku ikdienas darbiem, jo esmu saimnieks sešiem zirgiem. Liela daļa laika man aizrit pie auto stūres, jo uz katru koncertu, lai kur tas arī būtu, dodos no sava dzimtā Preiļu novada,” atklāj Dainis, kurš šajā sezonā lēmis vadīt kori, jo šova “Koru kari” 2. sezonā ir piedalījies pats kā korists, pārstāvot Preiļu rozā kori.
Diona Liepiņa (Rēzeknes koris)
Diona Liepiņa, kura plašāk pazīstama ar skatuves vārdu DIONA, ir jaunās paaudzes latviešu dziedātāja un dziesmu autore. Viņas mūzikā satiekas deju ritmi, emocionāls spēks un personiskums, kas ļauj klausītājiem iepazīt viņas iekšējo pasauli – tostarp pārdzīvojumus, smeldzi, atmiņas un dzīves pieredzi. DIONAS ceļš uz plašāku atpazīstamību sākās 2021. gadā, piedaloties šovā "X Faktors". Šobrīd dziedātāja aktīvi turpina savu muzikālo karjeru gan uz skatuves, gan ierakstu studijā.
Ingus Ulmanis (Limbažu koris)
Limbažu kora līderis, mūziķis un dziedātājs, TV un radio raidījumu vadītājs, Ingus Ulmanis dalās: “2026. gads man pašam būs tāda putnu izlidošana no pelniem, kad sāksim ar “Koru kariem”, bet pēc tam ar “Lādezera” koncerttūri “Zemūdenes”. Un ar “Koru kariem” man ir viens nenokārtots parādiņš, jo pirmajos “Koru karos” biju kopā ar Cēsu kori. Un tad limbažnieki tā kā nedaudz ar šķību aci raudzījās, jo beigu beigās Limbažos jeb, kā agrāk esmu pat bērnudārzā gājis un skolā mācījies. Nu, tad lūk – parāds tiek atdots, un redzēsim, kā mums, limbažniekiem veiksies – es ceru, ka lībiešu spēks palīdzēs!”
Elīna Fūrmane/DJ Ella (Rīgas koris)
Elīna Fūrmane – dziedātāja, uzņēmēja, influencere un dīdžejs, kura plašāk pazīstama ar skatuves vārdu Ella vai DJ Ella – stāsta: “Atgriežoties no ASV, es nespēju iedomāties, ka man tiks uzticēts tik liels gods, vadīt manas pilsētas – Rīgas – kori. Rīga ir manas mājas, vieta, kur iemācījos sapņot, dziedāt un mīlēt Latviju. Lai katra dziesma, ko dziedāsim, ir kā tilts starp mums visiem. Lai tā vieno, iedvesmo, sasilda ne tikai Rīgu, bet visu Latviju!”
Chris Noah (Olaines koris)
Mūziķis un dziedātājs Chris Noah atklāj: “Piekritu piedalīties “Koru karos”, jo esmu liels savas pilsētas – Olaines – patriots. Un uzskatu, ka bez Olaines noteikti nebūtu tāds Chris Noah, kādu jūs redzat uz skatuves. Un tieši tādēļ es jūtu atbildības sajūtu pārstāvēt disciplīnā, kas nav saistīta ar sportu, savu pilsētu, savu novadu – Olaini. Protams, šis ir izaicinājums, kaut kas jauns man. Līdz šim es neesmu dziedājis nevienā korī, un es domāju, ka ir pēdējais laiks saprast, kā tas ir – būt daļai no kora.”
Andris Ērglis (Liepājas koris)
Andris Ērglis – dziedātājs, mūziķis, pedagogs – saka: “Esmu Liepājas – savas pilsētas – patriots. Tas ir ļoti liels pagodinājums pārstāvēt savas pilsētas krāsas. Liepāja, viennozīmīgi, ir viena no muzikālākajām pilsētām Latvijā – gan vēsturiski, gan šobrīd ir redzams, ka liela daļa izcilu mūziķu nāk tieši no Liepājas. Esmu priecīgs, ka arī es esmu liepājnieks, kuram ir tas gods pārstāvēt pilsētu un nest šovā “Koru kari” tās vārdu.”
Asnate Rancāne (Saulkrastu koris)
Mūziķe, dziedātāja, grupas “Tautumeitas” līdere Asnate Rancāne, kuras radošais ceļš atgādina, ka mūsu saknes var kļūt par spārniem, stāsta: “Koru karos” piekritu piedalīties, jo reti, kad saku “nē” izaicinājumiem, kā arī vienmēr ļoti izbaudu jaunas sadarbības un satikšanās ar cilvēkiem. Zinu, ka tas būs skaists un neaizmirstams piedzīvojums.”
Katrā korī būs tikai 16 dziedātāji, kuri tiks izvēlēti klātienē atlasēs, 2026. gada janvāra laikā. Šovam var pieteikties ikviens, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu un ir gatavs pārstāvēt savu novadu. Pieteikties šovam “Koru kari” iespējams šeit.