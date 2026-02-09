Andris Ērglis.
TV
Šodien 16:59
Uzzini šova "Koru kari" koru krāsas
Gaidot 1. martu, kad TV3 kanālā atkal rādīs šovu "Koru kari" jauno sezonu, publicētas koru krāsas. Un, kā ierasts, tās nav tikai dekoratīvs elements – katra kora krāsa ir daļa no komandas identitātes, ko dziedātāji ar lepnumu nesīs visas sezonas garumā.
Šova "Koru kari" līderi un viņu vadīto koru nosaukumi:
- Māra Upmane-Holšteine un Rīgas sudrabbaltais koris;
- Jānis Aišpurs un Ikšķiles saules koris;
- Dainis Skutelis un Preiļu purpura koris;
- Diona Liepiņa un Rēzeknes oranžais koris;
- Ingus Ulmanis un Limbažu sarkanais koris;
- Elīna Fūrmane un Rīgas debeszilais koris;
- Chris Noah un Olaines melnbaltais koris;
- Fiņķis un Madonas zaļais koris;
- Andris Ērglis un Liepājas zelta koris;
- Asnate Rancāne un Saulkrastu pērļu koris.
6. februārī tiks atklāta biļešu iegāde šova "Koru kari" pasākumiem Rīgas Kinostudijā.