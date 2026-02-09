Uzzini šova "Koru kari" koru krāsas
Gaidot 1. martu, kad TV3 kanālā atkal rādīs šovu "Koru kari" jauno sezonu, publicētas koru krāsas. Un, kā ierasts, tās nav tikai dekoratīvs elements – katra kora krāsa ir daļa no komandas identitātes, ko dziedātāji ar lepnumu nesīs visas sezonas garumā.

Šova "Koru kari" līderi un viņu vadīto koru nosaukumi:

  • Māra Upmane-Holšteine un Rīgas sudrabbaltais koris;
  • Jānis Aišpurs un Ikšķiles saules koris;
  • Dainis Skutelis un Preiļu purpura koris;
  • Diona Liepiņa un Rēzeknes oranžais koris;
  • Ingus Ulmanis un Limbažu sarkanais koris;
  • Elīna Fūrmane un Rīgas debeszilais koris;
  • Chris Noah un Olaines melnbaltais koris;
  • Fiņķis un Madonas zaļais koris;
  • Andris Ērglis un Liepājas zelta koris;
  • Asnate Rancāne un Saulkrastu pērļu koris.

6. februārī tiks atklāta biļešu iegāde šova "Koru kari" pasākumiem Rīgas Kinostudijā.

