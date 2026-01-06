Zināmi TV3 dziedāšanas šova "Koru kari" jaunās sezonas Rīgas, Ikšķiles, Preiļu, Rēzeknes un Limbažu koru atlašu datumi, laiki un lokācijas.
TV
Šodien 11:27
Sākusies šova "Koru kari" pirmā atlase
Zināmi TV3 dziedāšanas šova "Koru kari" jaunās sezonas Rīgas, Ikšķiles, Preiļu, Rēzeknes un Limbažu koru atlašu datumi, laiki un lokācijas.
“Koru karu” atlašu maratons sāksies galvaspilsētā – Rīgā, bet noslēgsies Limbažos.
- Otrdien, 6. janvārī, pulksten 10 t/c “Akropole Rīga”, “Apollo Kino” telpās notiks Māras Upmanes-Holšteines vadītā Rīgas kora atlase
- Ceturtdien, 8. janvārī, pulksten 14 Ikšķiles tautas namā notiks Jāņa Aišpura vadītā Ikšķiles kora atlase
- Piektdien, 9. janvārī, pulksten 17 Preiļu Kultūras namā notiks Daiņa Skuteļa vadītā Preiļu kora atlase
- Sestdien, 10. janvārī, pulksten 14 Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notiks Dionas Liepiņas vadītā Rēzeknes kora atlase
- Svētdien, 11. janvārī, pulksten 14 Limbažu kultūras namā notiks Ingus Ulmaņa vadītā Limbažu kora atlase