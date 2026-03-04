Tusks paziņo, ka Polija centīsies iegūt savus kodolieročus
Arvien vairāk Eiropas valstu interesējas par kodolieročiem, ņemot vērā pieaugošos Krievijas draudus un nenoteiktību attiecībās ar Vašingtonu.
Polija arvien vairāk apspriež savas drošības stiprināšanu, ņemot vērā nenoteiktību attiecībās ar Amerikas Savienotajām Valstīm un pieaugošo spriedzi Eiropas reģionā.
Vakar premjerministrs Donalds Tusks apstiprināja, ka Varšava virzīsies uz savu kodolieroču iegādi, ziņo "Bloomberg". Pēc viņa teiktā, valsts vairs neplāno palikt "pasīva" drošības jautājumos.
Tusks uzsvēra, ka Polija jau tagad koncentrējas uz kodolenerģijas attīstību, taču nākotnē varētu tikt apsvērtas radikālākas atturēšanas metodes. Šajā kontekstā Varšava risina sarunas arī ar Franciju. Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņojis, ka Francija pirmo reizi vairāku desmitgažu laikā palielinās savu kodolgalviņu skaitu. “Lai būtu brīvi - no mums jābīstas!" spēcīgā runā uzsvēra Francijas prezidents.
Makrons ierosināja īslaicīgi izvietot kodolieročus nesošas lidmašīnas sabiedrotajās valstīs. Polija šo iespēju uzskata par vienu no savas valsts aizsardzības stiprināšanas elementiem. Tusks paziņoja arī par konsultācijām ar citiem Eiropas partneriem, tostarp Zviedriju un Dāniju. Arī šīs valstis ir paudušas interesi par Parīzes iniciatīvu, ņemot vērā pieaugošos draudus no Krievijas Federācijas. Nākamais sarunu posms gaidāms Parīzē, kur 10. martā notiks kodolenerģijas samits. Tieši tur puses plāno apspriest turpmākās darbības un iespējamos sadarbības formātus.