"Cik zemiski!" Skatītāji sašutuši par Dž. D. Vensa attieksmi pret sievu Ušu
Sociālajos tīklos atkal uzvirmojusi diskusija par ASV viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu un viņa attieksmi pret sievu Ušu Vensu.
Pēc nesenas intervijas raidījumā “My View with Lara Trump” skatītāji pievērsās nevis pāra stāstītajam par dzīvi Baltajā namā, bet gan kādam brīdim, kas daudziem šķita neveikls — un pat pazemojošs. Vensa “joks” par sievu acumirklī izplatījās internetā, izraisot asu kritiku un aicinājumus Ušai beidzot viņu “nolikt pie vietas”.
Vensu pāris piedalījās raidījumā “My View with Lara Trump”, kur vairāk nekā gadu pēc tam, kad Dž. D. kļuva par viceprezidentu, runāja par dzīvi amatā. Kādā brīdī raidījuma vadītāja Lara Trampa otrajam pārim pajautāja, kādu padomu viņi dotu paši sev, ja varētu atgriezties pagātnē.
“Mazliet vairāk pieņemt sitienus un iet līdzi notikumiem. Es domāju — tur neizbēgami nāk līdzi zināms haoss. Un mēs vienkārši cenšamies tajā visā ieiet ar atvērtu prātu,” sacīja viceprezidents.
Kad pienāca Ušas kārta atbildēt, otrā lēdija piekrita un teica, ka Dž. D. viņu jau apsteidzis. “Domāju, ka tā ir taisnība. Patiesībā es arī gribēju teikt — pieņemt sitienus un iet līdzi notikumiem,” viņa smaidot piebilda.
Viss ritēja gludi līdz brīdim, kad Dž. D. izlēma pavērt muti un rotaļīgi “apsmiet” sievu: “Labi, piedod. Es atbildēšu pirmais, lai nozagtu visas viņas labās atbildes, un viņai vairs nebūs ko teikt.” Un tad iestājās neveikls klusums.
Vance: I’m going to answer first so I steal all of her good answers so she has nothing to say. pic.twitter.com/4AFINfox0U— Acyn (@Acyn) February 22, 2026
Skatītāji acīmredzami nebija sajūsmā. “Vai šajā puišelī vispār ir KAS no īstuma?” platformā “X” rakstīja kāds lietotājs. Vēl kāds uzskatīja, ka viņš pārāk centies būt smieklīgs, bet beigās izklausījies kā īsts nejēga. Vēl kāds nosauca Dž. D. par “super kaitinošu”. Citi vēlējās, lai Uša beidzot viņam nostājas pretī un noliek viņu pie vietas.
Tā nav pirmā reize, kad Dž. D. tiek asi kritizēts par augstprātīgu attieksmi pret sievu. Termiņa sākumā bijušais Ohaio senators, runājot pūļa priekšā Mičiganā, atklāti izsmēja Ušu. “Es domāju, ka viņa dara lielisku darbu kā Amerikas Savienoto Valstu otrā lēdija,” sacīja Dž. D. “Un lieta ir tāda: tā kā kameras ir ieslēgtas, jebko, ko es pasaku — lai cik traki tas būtu — Ušai ir jāsmaida, jāsmejas un tas jāsvin.”
Neatkarīgi no tā, vai viņš to dara apzināti vai nejauši, šķiet, ka Dž. D. Vensam patīk nostādīt Ušu Vensu neērtās situācijās. Iepriekš viņš izraisīja sašutumu arī ar kādu pavisam neveiklu gājienu, kad abi ar Ušu svinēja kāzu jubileju.
Pēc attiecību ekspertes Sjūzenas Trombeti domām, viņa ieradums publiski pazemot Ušu tikai pastiprina runas par šķiršanos un apliecina, cik nolemta ir viņu laulība. “Savas otrās pusītes pazemošana laika gaitā var nozīmēt nopietnas problēmas, un tas var izpausties dažādos veidos,” viņa sacīja. “Neatkarīgi no tā, vai tas ir apzināti vai nē, tas var likt partnerim justies nemierīgi vai emocionāli nedroši, esot kopā ar tevi,” viņa piebilda, uzsverot: “Tu nekad nezini, kad nāks nākamais diskomforta vai kauna brīdis, tāpēc dzīvo spriedzē.”
Baumas par Ušas un Džeimsa iespējamo šķiršanos sāka cirkulēt pēc tam, kad 19. novembrī viņa, viesojoties Kempa Ležēnā — militārajā mācību bāzē Džeksonvilā, Ziemeļkarolīnā — bija parādījusies bez laulības gredzena.
Runas par šķiršanos pastiprināja arī Džeimsa apskāviens ar Ēriku Kērku “Turning Point USA” pasākumā. Ciešais apskāviens lika daudziem spekulēt par to, kas patiesībā saista Čārlija Kērka atraitni un ASV viceprezidentu.