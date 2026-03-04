Latvijā janvārī bijis augstāks bezdarba līmenis nekā ES un eirozonā vidēji.
Bizness un ekonomika
Šodien 13:12
Latvijā bezdarbs janvārī pārsniedz eirozonas rādītāju
Latvijā janvārī bezdarba līmenis bija 6,9%, un tas bijis augstāks nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" trešdien publiskotie dati.
Pēc šiem datiem, augstāks bezdarba līmenis ES dalībvalstu vidū janvārī bija Somijā (10,2%), Spānijā (9,8%), Zviedrijā (8,7%), Francijā un Grieķijā (abās valstīs 7,7%), kā arī Dānijā (7,5%). Lietuvā bezdarba līmenis veidoja 6,4%, bet Igaunijā tas bija 6,3%.
Savukārt zemākais bezdarba līmenis janvārī reģistrēts Polijā un Bulgārijā (abās valstīs 3,1%), Čehijā (3,2%) un Maltā (3,4%).
ES vidēji bezdarbs, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem, bija 5,8%, salīdzinot ar 5,9% decembrī, savukārt eirozonā tas samazinājies no 6,2% līdz 6,1%.
"Eurostat" dati liecina, ka decembrī blokā bez darba bijuši 12,928 miljoni cilvēku, no kuriem 10,77 miljoni bezdarbnieku bijuši eirozonas valstīs.