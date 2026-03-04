Apsārtis plankums uz Trampa kakla izraisa spekulācijas par viņa veselības stāvokli
ASV prezidents Donalds Tramps 2. martā publiska pasākuma laikā tika pamanīts ar sarkanu plankumu uz kakla, kas ātri izraisīja spekulācijas par viņa veselības stāvokli.
Baltais nams paziņoja, ka prezidents kakla labajā pusē lieto ārsta izrakstītu krēmu, kas paredzēts ādas kairinājuma novēršanai. Tomēr skaidrojums par to, kāpēc radies apsārtums, netika sniegts, vien norādīts, ka tas varētu saglabāties vēl vairākas nedēļas.
Pēdējos mēnešos sabiedrības uzmanību piesaistījušas arī citas savādības. Piemēram, Trampam vairākkārt pamanīti zilumi uz rokas, ko Baltais nams skaidroja kā blakusefektu no tā, ka viņš daudz sarokojas. Reiz Tramps zilumus skaidroja ar to, ka sasities pret galdu, bet citā gadījumā apgalvoja, ka savainojies, sasitot plaukstas ar tieslietu ministri Pamu Bondi, kura valkājusi gredzenu.
Vēl kādu reizi viņš minēja, ka lieto aspirīnu, kas šķidrina asinis. “Lietojiet aspirīnu, ja jums rūp jūsu sirds, bet nelietojiet aspirīnu, ja nevēlaties nelielus zilumus,” janvāra beigās sacīja 79 gadus vecais prezidents. Publiskos pasākumos zilumi bieži bija pārklāti ar grimu.
Tikmēr Tramps iepriekš bieži kritizējis sava priekšgājēja - bijušā ASV prezidenta Džo Baidena veselības stāvokli, dēvējot viņu par “miegaino Džo” un apšaubot viņa fizisko un garīgo stāvokli. Džo Baidens ir vecākais prezidents ASV vēsturē - viņš kļuva par prezidentu 2021. gadā būdams 78 gadu vecs, bet noslēdza 82 gadu vecumā. Otrais vecākais Baltā nama saimnieks ir Donalds Tramps, kurš savu otro prezidentūru sāka 2025. gadā - arī 78 gadu vecumā.