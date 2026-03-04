Paziņots kādas izmaiņas gaida Alūksnes novada iedzīvotājus
Alūksnes novada pagastu apvienību pārvaldes ir paziņojušas, kādi lielākie darbi šogad ieplānoti to tetiritorijā. Ieplānoti gan lielāki darbi, kā, piemēram, autoceļu remontdarbi, gan arī mazāki - gan afišu stendu izveide, gan tualetes jumta remonts.
Lielākie darbi novada pagastos būs:
Alsviķu pagastā: * Alsviķu pagasta Strautiņu ciema centra apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana – projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība; * Ēkas “Pagastnams”, Alsviķos, Alsviķu pagastā ārdurvju nomaiņa; * Afišu stenda izveide.
Annas pagastā: * Lupatu tilta remonts; * Pārņemto valsts vietējo autoceļu V393 “Kauļi–Papardes stacija” un V395 “Jaunanna–Anna” remontdarbi.
Ilzenes pagastā: * Autoceļa “Jaunzemi-Zvirgzdiņi” remontdarbi; * Apkures katla remonts.
Jaunalūksnes pagastā: * Jaunalūksnes tautas nama apkures katla remonts; * Jaunalūksnes tautas nama zāles un ar to saistīto telpu remonts; * Autoceļa “Upeskakts–Līgotņi” remontdarbi.
Jaunannas pagastā: * Pārņemtā valsts vietējā autoceļa V398 “Ķūderi-Jaunanna” remontdarbi.
Jaunlaicenes pagastā: * Jaunlaicenes estrādes sienas remonts; * Autoceļa “Jaunlaicene–Jānīši–Balti” remontdarbi; * Lietus ūdens tekņu remonts ēkai “Lazdiņas”.
Kalncempju pagastā: * Atpūtas laukuma elementu papildināšana.
Liepnas pagastā: * Afišu stenda izveide; * Parka soliņu iegāde un uzstādīšana Liepnas pagastā.
Malienas pagastā: * Malkas šķūņa remonts.
Mālupes pagastā: * Mālupes saieta nama apkures katla remonts.
Mārkalnes pagastā: * Apkures sistēmas remonts.
Pededzes pagastā: * Tilta pār Kūdupi autoceļā “Čistigi-Zagorje” pārbūves būvdarbi.
Veclaicenes pagastā: * Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja atjaunošanas projekta izstrāde; * Laivas iegāde Eniķa dabas mājai; * Autoceļa “Bārdaskrogs–Paiķi” asfalta seguma remontdarbi.
Ziemera pagastā: * Māriņkalna rotaļu laukuma elementu papildināšana; * Autoceļu “Rijukalns–Vengerski”, “Stūrīši–Elisi”, “Jaunzemi-Odiņi” autoceļu remontdarbi; * Ēkas “Līksmes” bēniņu siltināšana.
Zeltiņu pagastā: * Zeltiņu estrādes tualešu jumtu remonts.