Divu auto dedzināšana Liepājā izrādījusies pasūtīta: aizturētas trīs personas
Naktī no 27. uz 28. janvāri Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, Laumas mikrorajonā aizdedzinātas divas automašīnas. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu un februāra mēnesī aizturēja trīs personas aizdomās par noziedzīga nodarījuma pasūtījumu un īstenošanu.
Šā gada 28. janvārī īsi pirms pulksten 03.00 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Siļķu ielā degušas divas automašīnas – “Opel” un “Volvo”. Negadījumā neviena persona fiziski necieta. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un skaidroti notikušā apstākļi un iespējamās vainīgās personas.
Iegūstot informāciju par iespējamajiem noziedzīgā nodarījuma īstenotājiem, tika skaidrota viņu personības un ieguldīts apjomīgs darbs, kā rezultātā 11. februārī Ventspilī aizdomās par automašīnu aizdedzināšanu tika aizturētas divas personas.
Valsts policijas amatpersonām bija pamats uzskatīt, ka noziedzīgo darbību izpildītāji to darīja pēc pasūtījuma, tāpēc 24. februārī Valsts policijas amatpersonas aizdomās par noziedzīga nodarījuma organizēšanu aizturēja vīrieti.
26. februārī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas devās uz tiesu lūgt vīrietim piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu, kas stājās spēkā.
Valsts policijas amatpersonas turpina izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā par svešas mantas tīšu iznīcināšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.