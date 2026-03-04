Latvijas valdība noteikusi jaunu prasību skaistumkopšanas saloniem
Valdība šonedēļ apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas ievieš lielāku caurskatāmību skaistumkopšanas jomā, prasot pakalpojumu sniedzējiem, uzsākot darbību, norādīt ne tikai pakalpojuma veidu, bet arī nodarbināto profesionālo kvalifikāciju.
Kā skaidro Veselības ministrijā, izmaiņas izstrādātas pēc nozares priekšlikumiem, lai stiprinātu klientu drošību un sekmētu profesionālu darbību skaistumkopšanas jomā.
Tādējādi turpmāk skaistumkopšanas vai tetovēšanas pakalpojumu sniedzējiem Veselības inspekcijai būs jāiesniedz informācija arī par nodarbināto personu kvalifikāciju un prasmēm, piemēram, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, kosmētiķis, manikīra un pedikīra speciālists, frizieris, mikropigmentācijas speciālists, grimētājs, pirts meistars u.c., savukārt atsevišķi būs jānorāda, ja pakalpojuma sniedzējs prasmi būs apguvis kursos. Izveidotā sistēma nodrošinās vienotu datubāzi, kas ļaus skaidri nošķirt speciālistus ar profesionālo izglītību un nozarē strādājošos pēc kursu apguves.
Publiski pieejamais saraksts Veselības inspekcijas mājas lapā dos arī klientiem iespēju pārliecināties par izvēlētā pakalpojuma sniedzēja kvalifikācijas līmeni. Vienlaikus sistēma palīdzēs pārskatīt un skaidrāk strukturēt skaistumkopšanas izglītības ietvaru, motivējot nozares pārstāvjus pilnveidot savas zināšanas un iegūt profesionālo kvalifikāciju.
Tāpat noteikumi papildināti, paredzot, ka paziņojums Veselības inspekcijai būs jāsniedz arī par zobu baltināšanu ar ūdeņraža peroksīdu līdz 0,1%, ko var veikt skaistumkopšanas saloni.
Papildus saīsināts termiņš izmaiņu paziņošanai - ja mainās pakalpojuma sniedzēja sniegtā informācija, par to Veselības inspekcijai būs jāziņo piecu darbdienu laikā līdzšinējo 14 dienu vietā, lai uzlabotu datu aktualitāti un kontroli.
Izmaiņas izstrādātas sadarbībā ar LDDK Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomi.
Veselības inspekcijai ir informācija par vairāk nekā 16 tūkstošiem pakalpojumu sniedzēju, kas ir paziņojuši par savu darbību skaistumkopšanas jomā. Paziņošana ir būtiska higiēnas prasību ievērošanas uzraudzībai, kas tiek veikta klientu drošības un sabiedrības veselības interesēs.