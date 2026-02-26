Princis Harijs un Megana negaidīti uzsāk "karalisko vizīti", lai tiktos ar Gazas bēgļiem
Saseksas hercogs un hercogiene devušies divu dienu starptautiskajā vizītē, kuras laikā pievēršas labdarības darbam, kamēr britu karaliskā ģimene joprojām risina situāciju pēc Endrū Mauntbatena-Vindzora aresta.
Princis Harijs un Megana Mārkla devušies tā dēvētajā “pseido karaliskajā” vizītē uz Jordāniju. Tikmēr Harija dzimtenē turpinās spriedze saistībā ar pagājušajā nedēļā notikušo Endrū Mauntbatena-Vindzora aizturēšanu.
Vizītes sākumā Saseksas hercogu pāris tikās ar organizāciju pārstāvjiem, kas sniedz palīdzību bēgļiem. Harijs un Megana piedalījās Pasaules veselības organizācijas (PVO) rīkotā apaļā galda diskusijā kopā ar ANO un citu starptautisku institūciju pārstāvjiem. Uz Jordāniju viņi devās pēc PVO ģenerāldirektora dr. Tedrosa Adhanoma Gebrejesusa uzaicinājuma.
Prinča Harija un Meganas Mārklas vizītē Jordānijā
Lai gan šī nav oficiāla karaliskā vizīte - jo 2020. gadā pāris atkāpās no karaļnama pienākumiem un pārcēlās uz dzīvi ASV -, viņi tiekas ar dažādām labdarības organizācijām un iesaistās humānajos projektos. Šis brauciens notiek tikai dažas nedēļas pēc prinča Viljama oficiālās vizītes Tuvajos Austrumos, kur viņš trīs dienas uzturējās Saūda Arābijā. Februāra sākumā Viljams tikās ar Saūda Arābijas kroņprinci Mohamedu bin Salmanu. Kā norādīja karaļnama pārstāvji, viņu saruna bijusi silta un aptvērusi plašu jautājumu loku par abu valstu attiecībām, uzsverot Velsas prinča neoficiālo lomu kā globālam diplomātam Tuvajos Austrumos notiekošā konflikta kontekstā.
Viljamam un princesei Ketrīnai jau iepriekš izveidojušās ciešas saites ar Jordāniju — 2023. gadā viņi ieradās kā goda viesi Jordānijas kroņprinča kāzās. Savukārt Ketrīnas ģimene 80. gados kādu laiku dzīvoja Ammānā, un 2021. gadā pāris kopā ar bērniem tur pavadīja atvaļinājumu.
Divu dienu vizītes laikā Harijs un Megana tiksies ar Jordānijas amatpersonām un veselības nozares pārstāvjiem, apmeklēs veselības un garīgās veselības programmas, kā arī satiks organizācijas “World Central Kitchen” darbiniekus, kuri no Ammānas koordinē pārtikas palīdzību Gazai. Ar Jordānijas karalisko ģimeni tikšanās nav paredzēta. Pāris jau apmeklējis “Za’atari” bēgļu nometni, kur dzīvo Sīrijas bēgļi, lai pievērstu uzmanību garīgās veselības aprūpei, rehabilitācijai un atbalstam cilvēkiem, kurus skāris karš un piespiedu pārvietošana. Tikšanās laikā pie PVO galda bija pārstāvji no ANO aģentūrām — UNRWA, UNHCR, Pasaules Pārtikas programmas, UNICEF — kā arī diplomāti no Nīderlandes, Itālijas, Vācijas, Kanādas un Eiropas Savienības. Lielbritānijas vēstnieks Jordānijā Filips Hols pateicās pārim par ierašanos, uzsverot, ka viņu atbalsts tiek augstu novērtēts.
Pēc diskusijas Harijs un Megana apmeklēja jauniešu centru bēgļu nometnē, vēroja mūzikas nodarbību un piedalījās draudzīgā futbola spēlē ar bērniem. Megana guva vārtus no soda sitienu līnijas, bet viņas vīra Harija sitienu vārtsargs atvairīja. Ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa norādīja, ka pāris šādā neoficiālā vizītē izskatās atbrīvotāks un dabiskāks nekā savulaik pildot oficiālos karaliskos pienākumos. Viņu apģērbs bijis uzsvērti vienkāršs un mazāk formāls, radot pietuvinātāku un pieejamāku iespaidu.
Vizītes laikā liels uzsvars likts uz palīdzību konflikta skartajām kopienām. Harijs un Megana apmeklē arī iniciatīvas, kuras paši palīdzējuši finansēt, lai evakuētu bērnus no kara zonas Gazā un nodrošinātu viņiem medicīnisko palīdzību. Jordānija jau vairāk nekā 80 gadus uzņem bēgļus — sākot ar palestīniešiem, kuru skaits šobrīd sasniedz aptuveni 2,5 miljonus, un vēlāk arī sīriešiem.
Saseksas hercogu pārstāvji apstiprinājuši, ka Bakingemas pils ir informēta par šo braucienu. Kā norādīts, viņu darba programmas ir neatkarīgas, taču pieklājības pēc pilij ir darīts zināms par vizīti. Šis brauciens notiek tikai dažas dienas pēc Harija tēvoča Endrū Mauntbatena-Vindzora aresta. Viņš tika aizturēts savā pagaidu dzīvesvietā Sandringemā un pavadīja 11 stundas policijas iecirknī. Vēlāk viņu atbrīvoja, taču izmeklēšana turpinās saistībā ar iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Endrū kategoriski noliedz jebkādu pārkāpumu.