Par likvidāciju paziņojis Latvijā iemīļots apavu veikals
Apavu tirgotājs SIA "Euroskor Latvijā" tuvākā mēneša laikā uzsāks likvidācijas procesu, liecina informācija uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā.
Uzņēmums apstiprina, ka likvidācijas process sāksies tuvākajā mēneša laikā, taču plašāku komentāru par likvidācijas iemesliem uzņēmumā nesniedza. Iepriekš vēstīts, ka pērn "Euroskor Latvijā" pakāpeniski slēdza septiņas tirdzniecības vietas, tostarp divas Ventspilī un pa vienai Saldū, Madonā, Kuldīgā, Tukumā un Cēsīs. Pagājušā gada vadības ziņojumā teikts, ka 2025. gada beigās "Euroskor Latvijā" mazumtirdzniecības tīklu veidoja divi "Euroskor" apavu veikali.
"Euroskor Latvijā" pērn strādāja ar 1,596 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 26,4% mazāk nekā 2024. gadā, vienlaikus uzņēmuma zaudējumi pieauga par 64% un bija 334 778 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmums reģistrēts 1991. gadā, un tā pamatkapitāls ir 500 000 eiro. "Euroskor Latvijā" īpašnieks ir SIA "AZ Holding", kas pieder Jānim Andersonam (75%), Ērikam Zarahovičam (20%) un Raitim Zarahovičam (5%).