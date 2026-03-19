Soctīklos parādījusies vilinoša vakance - vienkāršs darbs Latvijā ar 2800 eiro algu. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība?
Sludinājumu vietnēs arvien biežāk parādās vakances, kas izskatās pārāk pievilcīgas, lai būtu patiesas. Cilvēkiem tiek solīta darba vieta Latvijā bez latviešu valodas zināšanām, dzīvošanu uz darba devēja rēķina un algu līdz 2800 eiro mēnesī.
Ņemot vērā to, ka paši Latvijas iedzīvotāji bieži dodas uz citām Eiropas valstīm, lai meklētu lielākus ienākumus, šādi piedāvājumi rada pamatotus jautājumus. Jo īpaši, ja runa ir par fasētājiem, iepakošanas darbiniekiem un konveijera darbiniekiem, kuriem pēkšņi tiek solītas summas, kas ievērojami pārsniedz tās, ko parasti gaida šāda veida darbā.
Šobrīd internetā izplatās sludinājumi par vakancēm: darbinieks noliktavā "Adidas" Rīgā ar algu 2500 eiro, iepakošanas darbinieks cepumu fabrikā Madonā ar atalgojumu 2800 eiro, fasētāji auzu un kukurūzas pārslām Rīgā par 2000 eiro, kā arī darbinieki "Raffaello" fabrikā Aizkrauklē ar algu no 2000 līdz 2350 eiro.
Visos gadījumos shēma izskatās līdzīga: augsta alga, vienkārši pienākumi, nav prasību zināt latviešu valodu, un dažreiz arī dzīvošana no darba devēja puses. Daļai auditorijas tas var šķist kā retā veiksme. Tomēr viss tas izskatās pēc primitīvas krāpšanas.
Attiecībā uz "Raffaello" fabriku, tā atrodas Aizkrauklē, kur tiek ražoti populārie konfekšu produkti.
Viena no lietotājām tieši raksta, ka tie ir krāpnieki, kuri var pieprasīt no cilvēkiem 400-500 eiro it kā par "dokumentu noformēšanu" vai citiem izdevumiem, bet pēc tam vienkārši pazust. Viņi rēķinās tieši ar tiem, kas atrodas ārzemēs vai meklē darbu attālināti, un gadījumā, ja notiek krāpšana, šie cilvēki nevarēs ātri rīkoties.
Vēl viena diskusijas dalībniece ar ironiju piebilst, ka pēc šādiem sludinājumiem atliek tikai jautāt, vai jau nav vajadzīgi darbinieki "Hermès" fabrikā, norādot uz acīmredzamo neticamību pārāk skaistajiem piedāvājumiem.
Cilvēki atceras arī vairāk reālus gadījumus. Viena no sievietēm pastāstīja, ka viņas paziņai piedāvāja caur darba biržu vakanci par apkopēju, taču, ierodoties uz vietas, izrādījās, ka valodas prasības bija daudz augstākas nekā sākotnēji gaidīts, bet alga bija daudz tuvāk minimālajai, nekā tika solīts sākotnēji.
Ja meklējat darbu, ieteicams nesūtīt naudu par dokumentu noformēšanu, nepieņemt aizdomīgus starpnieku pakalpojumus un neticēt sludinājumiem, kuros visi nosacījumi ir pārāk labi, lai būtu patiesi. Īpaši, ja darba devējs nav zināms, un informācija par vakanci šķiet vispārīga, neskaidra un neļauj viegli pārbaudīt, vai tiešām pastāv tāda fabrika, noliktava vai darbinieku pieņemšana darbā.