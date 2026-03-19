Rīts Latvijā iesācies ar salu, tomēr dienas laikā gaiss iesils līdz +12 grādiem
Rīta pusē daudzviet Latvijā gaisa temperatūra noslīdējusi zem nulles, tomēr dienas laikā gaiss iesils līdz +12 grādiem, vēsta sinoptiķi.
Rīta pusē gaisa temperatūra vietām noslīdējusi zem -5 grādiem
Ceturtdien plkst. 5.00 gaisa temperatūra valstī bija no +1 grāda Ainažos līdz -5,6 grādiem Madonā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija. Mākoņu bija maz, bet Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos to kļūst vairāk. Nav nokrišņu. Daudzviet dūmaka, vietām sabiezējusi migla.
Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, Latgalē un Sēlijā valda bezvējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja. Rīgā neliels mākoņu daudzums, pūš dienvidu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2-4 metri sekundē, gaisa temperatūra aptuveni nulle grādu, lidostā -3 grādi.
Vakarā gaidāms lietus
Ceturtdienas pēcpusdienā Latviju no ziemeļiem sāks šķērsot nokrišņi, vakarā jau daudzviet valstī līs. Vietām gaidāms arī slapjš sniegs un migla. Saulainākais laiks dienā saglabāsies valsts dienvidaustrumu daļā.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +3..+7 grādiem Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos līdz +8..+12 grādiem pārējā Latvijā. Rīgā pēcpusdienā debesis apmāksies un pievakarē sāks līt. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz +9 grādiem.
Anticiklona ietekme mazinās, no ziemeļrietumiem tuvojas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens pazeminājies līdz 1024-1028 hektopaskāliem jūras līmenī. Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +1,8 grādiem Ventspilī līdz +11,5 grādiem Daugavpilī. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 18. martā bija +26..+27 grādi Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -12 grādi augstākajos kalnos Eiropas centrālajā un dienvidaustrumu daļā, kā arī -30 grādi Vorkutā, Krievijā.