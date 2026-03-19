Tramps draudējis "uzlaist gaisā" pasaulē lielāko gāzes lauku, ja Irāna turpinās uzbrukumus Kataras gāzes rūpniecībai
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien draudēja "uzlaist gaisā" pasaulē lielāko gāzes lauku "South Pars", ja Irāna īstenos atkārtotus uzbrukumus Kataras sašķidrinātās dabasgāzes rūpniecībai.
Teherāna uzbruka svarīgam sašķidrinātās gāzes objektam Katarā pēc tam, kad Izraēla bombardēja "South Pars" gāzes lauku Irānā. "South Pars", kuru kopīgi izmanto Irāna un Katara, atrodas netālu no Būšehras provinces Asalujes pilsētas Persijas līcī. Šis reģions ir centrālais Irānas enerģētikas nozarē, un tas nodrošina aptuveni 70% no valsts iekšzemes gāzes piegādes.
Apvienotie Arābu Emirāti uzbrukumu šiem objektiem nodēvēja par "nopietnu konfliktu eskalāciju," kas rada "tiešu draudu globālajai drošībai", un var atstāt smagas sekas uz vidi.
Tikmēr Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social" pavēstīja, ka Izraēla trešdien bombardējusi "relatīvi nelielu daļu" no visa gāzes lauka bez ASV vai Kataras ziņas. "Diemžēl Irāna to nezināja (..) un nepamatoti un netaisni uzbruka Kataras sašķidrinātās dabasgāzes objekta daļai," rakstīja Tramps.
Viņš solīja, ka Izraēla vairs neuzbruks "South Pars", "ja vien Irāna nesaprātīgi neizlems uzbrukt kādam ļoti nevainīgajam, šajā gadījumā Katarai". Viņš piebilda, ka šāda Irānas uzbrukuma gadījumā ASV "pilnībā uzspridzinās gāzes lauku "South Pars" ar tādu spēku un varu, kas nav redzēts vai piedzīvots iepriekš".
"Es negribu apstiprināt šo vardarbības un iznīcības līmeni ilgtermiņa seku dēļ, kādas tas radīs Irānas nākotnei," turpinājaTramps. "Tomēr, ja atkal tiks uzbrukts Kataras sašķidrinātajai dabasgāzei, es nevilcināšos to darīt."
Kataras valdība trešdien paziņoja, ka Irānas raķetes izraisīja "plašus bojājumus" "Ras Laffan" industriālajā pilsētā, kas ir pasaulē lielākā šķidrinātās dabasgāzes (LNG) eksportēšanas vieta. AAE Ārlietu ministrija arī nosauca Irānas uzbrukumus tās "Habshan" sašķidrinātās gāzes objektam par "teroraktu".
Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefūls trešdien brīdināja par "visbīstamāko krīzi," ja globālās piegādes ķēdes turpinās tikt traucētas, aicinot uz deeskalācijas ceļa meklēšanu un uguns pārtraukšanu, kad tiks sasniegti ASV un Izraēlas militārie mērķi. Bet Francijas prezidents Emanuels Makrons pēc telefonsarunām ar Kataru un Trampu aicināja nekavējoties pārtraukt uzbrukumus civiliem objektiem, norādot, ka tas ir visu pušu interesēs.