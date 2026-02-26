"Es ļoti vēlos dzīvot" - palīdzību lūdz 40 gadu vecā Līga Melkurte no Valmieras, kurai atklāta smaga slimība grūtniecības laikā
Līga Melkurte dzīvo Valmieras novadā un ir divu bērnu māmiņa. Trešo grūtniecību nācās pārtraukt, jo atklāts kuņģa vēzis 4. stadijā. Ārstu konsīlija parakstītās zāles maksā milzīgu summu, un ģimenei nav tādas naudas. "Es lūdzu no visas sirds – palīdziet man cīnīties," viņa lūdz, cerot uz labu cilvēku atbalstu.
"Līga nāk no Kuldīgas, kur uzauga 14 bērnu ģimenē, bet nu jau vairākus gadus viņa ar savu ģimenei dzīvo Valmieras novadā. Līgai ir 40 gadi, viņa ir mamma diviem brīnišķīgiem bērniem – dēlam ir 21 gads, mazajai meitiņai - 2 gadiņi. Pirms nedaudz vairāk kā gada, esot trešā bērniņa gaidībās, Līgai tika atklāts kuņģa vēzis 4. stadijā. Tā bija ziņa, kas vienā mirklī mainīja visu ģimenes dzīvi. Nekavējoties bija jāsāk ārstēšana, tādēļ grūtniecību nācās pārtraukt," vēstī Ziedot.lv.
Šobrīd Līga saņem ķīmijterapiju, taču, lai turpinātu ārstēšanos un saglabātu cerību uz dzīvību, viņai ārstu konsīlijs nozīmējis medikamentu, kas slimību var apturēt, bet kuru valsts diemžēl nekompensē. Ik mēnesi zāļu iegādei nepieciešami 7 036,80 eiro, gadu ilgam kursam kopā - 84 441,60 eiro. Līgas ģimene šadu summu nespēj samaksāt. Ir iesniegts pieteikums individuālai zāļu kompenācijai Nacionālajā veselības dienestā, bet atbilde visdrīzāk būs noraidoša vai segs tikai mazāko daļu no zāļu izmaksām.
“Es ļoti vēlos dzīvot. Vēlos redzēt, kā aug mana meitiņa, būt blakus savam dēlam un ģimenei. Tāpēc es no sirds lūdzu līdzcilvēku palīdzību. Ja Jums ir iespēja palīdzēt, es būšu bezgalīgi pateicīga par jebkuru atbalstu, tas man nozīmēs cerību un iespēju turpināt ārstēšanos,” lūdz Līga.
Ja ir iespējams, lūdzu, palīdzēsim Līgai! Summa izskatās liela, taču pa mazumiņam mēs kopā varam daudz. Katram eiro ir nozīme!