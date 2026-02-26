Visu vecumu entuziasti aicināti Gulbenes novadā piedalīties “Āriņu slēpojumā"
Visu vecumu entuziasti aicināti Gulbenes novadā piedalīties “Āriņu slēpojumā"

28. februārī Gulbenes novadā, Daukstu pagasta "Āriņos" notiks slēpošanas sacensības un dažādas citas izklaides.

Pieteikšanās ir iespējama šeit.

“Āriņu slēpojumā" slēpošanas distances ikvienam, pat tikai tad, ja esi dabas baudītājs, brauc pie mums, jo "Mamma daba" un "Paps daba" distances ir domātas tieši Tev. Āriņu kauss un bērnu distances, kā arī sabiedrībā zināmu personību slēpojums. Sacensību noslēgumā ragaviņu karnevāls un tālbraukšanas sacensības.

Sacensību vadītājs: lieliskais biatlonists un treneris Jēkabs Nākums.

