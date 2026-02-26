Kalnciemā nocirtīs 28 kokus, lai izbūvētu sporta laukumu
Jelgavas novada dome atļāvusi nocirst 28 kokus Kalnciemā, lai uzsāktu pagasta pamatskolas sporta laukuma projektēšanu un būvniecību, kas saskaņota ar attīstības programmu un budžetu. Publiskās apspriešanas laikā ierosinājumi netika saņemti, un projekts solās nodrošināt mūsdienīgu sporta infrastruktūru skolai un iedzīvotājiem.
Kārtējā domes sēdē Jelgavas novada deputāti lēma atļaut 28 koku ciršanu īpašumā Lielupes ielā 21, Kalnciemā, informē Jelgavas novada dome. Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmu 2023. – 2029. gadam un Jelgavas novada pašvaldības 2026. gada budžetā ieplānotajiem darbiem, Jelgavas novada pašvaldībā uzsākta projekta “Kalnciema pagasta pamatskolas sporta laukuma projektēšana un būvniecība” realizācija. Tā ietvaros nepieciešams veikt 28 koku – 14 parasto liepu, 1 āra bērza un 13 parasto egļu – nociršanu. Izvērtējot koku nociršanas atbilstību normatīvajiem aktiem, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā, kā arī to nociršanas lietderību un pamatotību, dome pieņēma lēmumu atļaut minēto koku ciršanu.
“Diemžēl jāsaprot, ka, lai uzlabotu skolas vidi un sniegtu bērniem pilnvērtīgas iespējas sportot, kā arī izveidotu un labiekārtotu skolas sporta laukumu ir nepieciešama minēto koku ciršana. Esmu pārliecināts, ka pēc projekta realizācijas teritorija sniegs neatsveramu ieguldījumu Kalnciema pamatskolas izglītojamajiem, kā arī ciema iedzīvotājiem, jo tiks nodrošināta atbilstoša vieta gan sporta, gan kvalitatīvas aktīvās atpūtas iespējām,” norāda Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ingus Zālītis.