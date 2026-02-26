Iedzīvotājus aicina uzmanīties no telefonkrāpniekiem, kas uzdodas par VSAA darbiniekiem
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina iedzīvotājus uzmanīties no telefonkrapniekiem, kas aicina norādīt personas datus, lai it kā saņemtu steidzamu VSAA sūtītu vēstuli ar kurjera starpniecību.
VSAA publiskā paziņojumā uzsver, ka tā nesūta iedzīvotājiem vēstules ar kurjeru starpniecību.
Iestādes rīcībā esošā informācija liecina, ka krāpnieki iedzīvotājiem zvana, sakot, ka it kā ir pienākusi vēstule no VSAA, kas steidzami jāsaņem. Tad krāpnieki aicina izvēlēties, vai šo vēstuli saņemt uz savu adresi vai caur pakomātu, un pieprasa nodot personas datus.
Iestāde aicina uzmanīties no krāpniekiem un atgādina, ka VSAA neprasa personas datus vai bankas datus, kā arī nesūta īsziņās saites, uz kurām jāklikšķina un jāievada dati.
VSAA lūdz iedzīvotājus nesteigties nodot personas datus un aizdomu gadījumā šādas sarunas pārtraukt.
Kā vēstīts, krāpnieku aktivitāte pieaug un tā rezultātā īpaši apdraudēti ir seniori, janvārī informēja VSAA.
Visbiežāk krāpnieki apgalvo, ka nepieciešams veikt pensijas pārrēķinu, precizēt darba stāžu vai pierakstīties uz vizīti VSAA, aicinot atvērt telefonā nosūtītu saiti.
Tāpat izplatīta shēma ir zvani par it kā "ierakstītas vēstules" piegādi no VSAA, kuras saņemšanai krāpnieks prasa apstiprināt identitāti ar "Smart-ID" kodu.
VSAA uzsver, ka šādos gadījumos nekādā gadījumā nedrīkst klikšķināt uz aizdomīgām saitēm, ievadīt personas kodu, bankas autentifikācijas vai "Smart-ID" kodus, kā arī izpaust maksājumu karšu datus. Tāpat nedrīkst turpināt sarunu, ja zvanītājs steidzina, draud ar sekām vai mēģina radīt paniku, mudinot rīkoties nekavējoties.
Ja VSAA darbinieks pats zvana klientam, viņš jau zina, kuram cilvēkam zvana, un neprasa personas kodu, neliek klikšķināt uz saitēm un neveic darbības ar maksājumu rīkiem.
Šaubu gadījumā iedzīvotāji aicināti pārtraukt sarunu un sazināties ar VSAA, izmantojot oficiālos kontaktus. Ja rodas aizdomas par krāpšanu, ieteicams sazināties ar savu banku un Valsts policiju.