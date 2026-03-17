Kur meklējami Škoda Fabia 130 jubilejas modeļa slēptie talanti?
Škoda Fabia 130 ir jubilejas modelis, kas izgatavots par godu uzņēmuma 130 gadu jubilejai. Skaitlis, kas atrodams uz virsbūves un sliekšņiem, apzīmē automašīnas jaudu kilovatos. Tā ir visu laiku ātrākā Fabia, jo spēj sasniegt ātrumu 228 km/h.
Ņipro Fabia paredzēts izlaist vien 6000 eksemplāros, kas gan diemžēl netiks numurēti. Jubilejas hečbeks noformēts atbilstoši sportiskajai ievirzei un īpašajam statusam, izmantojot dizaina elementus no rallija mašīnas Fabia RS Rally 2. Citādi Fabia 130 ļoti atgādina Fabia Monte Carlo, no kā faktiski arī ir izgatavota.
Sporta ESP sistēma šeit aizgūta no krietni jaudīgākas un lielākas Škoda Octavia RS. Būtībā Fabia 130 ir gandrīz tikpat jaudīga kā pirms gadiem piecpadsmit izlaistā Fabia RS, kam bija 1,4 motors ar 180 zirgspēkiem. 1,5 litru dzinējs aprīkots ar lielāku ieplūde un izturīgākiem rokeriem. Braucot tālāk atklājas slēptie talanti, kas ir pat būtiskāki par spoileri uz jumta. Te pat stūres mehānismam ir divi dažādi režīmi, un Normal ir sportiskāks nekā standarta Fabia.
Parasti inženieriem jāizvēlas universāli iestatījumi, lai automašīna normāli brauktu ar dažāda diametra, platuma un augstuma riepām. Taču ne šeit. Ja vispār nav jārēķinās ar mazākiem vai lielākiem riteņiem, tad var ideāli pielāgot iestatījumus vienam izmēram. Škoda Fabia 130 ir tas gadījums. Automašīna gan maksā 30 050 eiro, un, vai gribat Škoda Fabia par Kamiq Monte Carlo cenu, paliek katra paša ziņā.