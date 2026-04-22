Degvielas krīzes dēļ Eiropā būtiski pieaugušas aviobiļešu cenas
Tuvo Austrumu krīzes dēļ strauji pieaugušas aviokompāniju biļešu cenas, liecina Eiropas Transporta un vides federācijas (T&E) jaunā analīze.
Saskaņā ar pētījumu kopš kara sākuma Irānā izmaksas uz vienu pasažieri garo distanču lidojumos ir pieaugušas par aptuveni 88 eiro, savukārt Eiropas iekšējos reisos izmaksas palielinājušās par 29 eiro.
Lai kompensētu pilnīgu piegāžu pārtraukšanu no Tuvajiem Austrumiem, būtu nepieciešams samazināt pieprasījumu pēc aviācijas degvielas par 30%. Organizācija skaidro, ka Eiropas Savienība (ES) pašlaik importē apmēram 95% no patērētās jēlnaftas, kas nozīmē, ka arī gandrīz visa nafta, ko izmanto aviācijas degvielas ražošanai ES, ir ievesta.
Turklāt aptuveni viena trešdaļa Eiropas pieprasījuma tiek apmierināta, tiešā veidā importējot rafinētu aviācijas degvielu, kur Tuvo Austrumu reģions ir galvenais piegādātājs. Kopumā apmēram 30% no ES aviācijas degvielas piegādēm ir atkarīgas no importa caur Hormuza šaurumu.
Portāls Jauns.lv jau vēstījis, ka krīze reģionā izraisījusi aviācijas degvielas trūkumu, kas novedis pie lidojumu atcelšanas un degvielas izmaksu pieauguma. Kā ziņots, kopš 2026. gada februāra beigām krīze saasinājās, kad izcēlās karadarbība starp ASV, Izraēlu un Irānu. Tās rezultātā Teherāna pieņēma lēmumu bloķēt pasaules naftas tirdzniecībai kritiski svarīgo jūras ceļu – Hormuza šaurumu.
Hormuza šauruma slēgšana, caur kuru ikdienā tiek transportēta liela daļa pasaules naftas no Persijas līča, ir radījusi dramatisku jēlnaftas, dabasgāzes un aviācijas degvielas cenu kāpumu, tieši ietekmējot gan loģistikas nozari, gan patērētājus visā pasaulē.