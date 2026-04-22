Maģars sola atgriezt "Austroungārijas impēriju" uz Eiropas politiskās kartes
Jaunievēlētais Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars paziņojis, ka plāno stiprināt saiknes ar kaimiņvalstīm, īpaši Austriju, balstoties uz abu valstu ciešajām ekonomiskajām attiecībām un kopīgo vēsturi, kas sakņojas 19. gadsimta beigās pastāvējušajā Austroungārijas impērijā.
Maģars preses konferencē izklāstīja savu vīziju par Centrālās Eiropas valstu bloka "atdzimšanu" un tā nozīmes stiprināšanu, piedāvājot apvienot Višegradas grupu — neformālu Ungārijas, Polijas, Čehijas un Slovākijas aliansi — ar Slavkova sadarbības platformu, kurā iekļauta Austrija, Čehija un Slovākija.
"Es uzskatu, ka tas ir katras valsts, tostarp Austrijas un Ungārijas, interesēs," sacīja Maģars. "Tāpēc es ceru, ka mēs šajā jautājumā spēsim panākt progresu." Viņš pauda, ka skaidrs signāls šīs stratēģijas īstenošanai ir tas, ka viņš savos pirmajos braucienos kā jaunais Ungārijas līderis dosies vizītē uz Varšavu un Vīni.
"Tiek sagaidīts, ka Vīnē Maģars mēģinās izstrādāt kopēju nostāju par migrāciju un apspriest Eiropas Centrālās Universitātes likteni — kas 2019. gadā pārcēla savu galveno mītdni no Budapeštas uz Vīni pēc Orbāna kampaņas pret šo iestādi," medijam sacīja Austrijas diplomāts Emīls Brikss. Austrija ir otrs lielākais investors Ungārijā pēc Vācijas, ieguldījumu apjomam pārsniedzot 11,7 miljardus eiro. Tikmēr Austrijā strādā aptuveni 134 000 ungāru.
"Maģara vizīte Varšavā ir vērsta uz pieredzes apmaiņu attiecībā uz pāreju atpakaļ uz liberālu demokrātiju, savukārt vizīte Vīnē galvenokārt saistīta ar Eiropas politiku un nepieciešamību izstrādāt priekšlikumus tieši no šī reģiona," medijam "Politico" pauda Austrijas diplomāts.
Šķiet, ka arī Austrijas valdība pret ideju stiprināt abu valstu attiecības izturas atsaucīgi. "Mēs esam aptuveni vienāda lieluma valstis ar daudzām kopīgām interesēm, un kopā mēs varētu kļūt par nozīmīgāku spēlētāju balsstiesību ziņā," medijam pauda kāds augsta līmeņa diplomāts, kurš vēlējās palikt anonīms.
Jāpiemin, ka Austrijas konservatīvās valdības vadītāji jau ilgu laiku uzskata ciešākas attiecības ar Ungāriju par stratēģisku mērķi. 2000. gadu sākumā Austrijas politiķi piedāvāja atjaunot aliansi ar Centrāleiropu, tomēr šis mēģinājums neizdevās, jo Polija un Slovēnija bažījās, ka Vīne vēlas atjaunot savu dominanci vairāk nekā 80 gadus pēc Austroungārijas impērijas sabrukuma.
Tagad izveidot ciešāku aliansi piedāvājusi Ungārija. Arī Polijas vadītāji, ņemot vērā pieaugošo valsts ekonomisko un militāro spēku, vairs nejūtas apdraudēti no šīs perspektīvas, norāda eksperti. Polijas premjerministra birojs gan atturējās medijam sniegt komentārus par šo jautājumu.
Jau ziņots, ka aprīļa pirmajā pusē Ungārijas parlamenta vēlēšanās pārliecinošu uzvaru guva Pēters Maģars un viņa vadītā partija "Tisa" ("Tisza"). Lai gan jaunā valdība oficiāli darbu sāks tikai maijā, Maģars jau aktīvi iesaistījies politiskajos procesos un signalizē par straujām pārmaiņām valstī. Viena no Maģara galvenajām prioritātēm ir nodrošināt 18 miljardu eiro iesaldēto ES līdzekļu atbrīvošanu; viņš arī cenšas panākt piekļuvi 16 miljardu eiro Eiropas aizsardzības aizdevumiem un atcelt viena miljona eiro dienā sodu Ungārijai par tās atteikšanos ievērot ES migrācijas likumu.