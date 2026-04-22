Nedēļas nogalē gaidāms ļoti stiprs vējš. Iespējams arī lietus, krusa un sniegs
Nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā samazināsies, un gaidāms stiprs vējš un nokrišņi, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajā diennaktī ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 12-17 metriem sekundē, ceturtdiena būs pārsvarā sausa un saulaina. Gaisa temperatūra nepārsniegs +6..+11 grādus. Piektdien būs vairāk mākoņu un vietām uzlīs, gaiss kļūs par grādu siltāks.

Sestdien atbilstoši pašreizējām prognozēm visā valstī gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un slapjš sniegs, pastiprināsies vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs +7..+14 grādi.

Svētdien gan naktī, gan dienā prognozētas ziemeļu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 20-25 metriem sekundē, daudzviet gaidāms lietus, sniegs un krusa. Gaisa temperatūra nedēļas pēdējā dienā nepakāpsies augstāk par +4..+9 grādiem.

Nākamās nedēļas pirmajā pusē saglabāsies vēss laiks. Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem vidējā gaisa temperatūra nākamnedēļ noslīdēs trīs līdz četrus grādus zem normas.

