Nogalinātā Lietuvas mediķa lietā arestēta viņa bijusī sieva - Eiropas čempione kultūrismā
Lietuvas prokuratūra trešdien paziņojusi, ka saistībā ar feldšera Manta Sadauska nāvi aizturētas trīs personas – viņa bijusī sieva un divi vīrieši. Sadausks pazuda pirmdienas rītā un viņa meklēšanas operācija izraisīja plašu sabiedrības rezonansi, un dažādi apstākļi liecina, ka mediķis tika ievilināts lamatās.
Nozieguma vietas apskates laikā tika atrasts ierocis. Panevēžas apgabala prokuratūras galvenais prokurors Donats Skrebiškis paziņoja, ka ekspertīzē tiks noteikts, vai ar to tika pastrādāts noziegums. Viņš piebilda, ka tuvākajā laikā aizturētās personas tiks nopratinātas kā aizdomās turētie un tiks pieņemts lēmums par drošības līdzekļu piemērošanu.
31 gadu vecais Mants Sadausks pazuda pirmdien. Vietējie plašsaziņas līdzekļi vēstīja, ka viņam pirms pazušanas sociālajā vietnē “Facebook” bija nosūtīts viltus pasūtījums par batuta nomu — it kā vietējā Paļūku ciemā paredzēti bērnu dārza svētki, bet sarunātais batuta piegādātājs pēdējā brīdī pēkšņi atteicis, tādēļ steidzami tiek meklēts cits. Jau ziņots, ka brīvajā laikā Mants nodarbojās ar batutu nomas biznesu, tos piegādājot pasākumiem. Kad notika Manta un viņa automašīnas meklēšanas operācija, policija publicēja atbilstošas fotogrāfijas: neliels kravas automobilis, kas ved batutu aprīkojumu. Vienotā palīdzības centra darbinieki pavēstīja “delfi.lt”, ka Manta tuvinieki, vēršoties ar viņa atrašanas lūgumu, stāstīja, ka pazušanas rītā viņš atsūtīja ziņu, ka jāaizved batuts uz Paļūku bērnu dārzu. Pēc tam ar viņu vairs nebija iespējams sazināties.
Pēc Manta pazušanas izrādījās, ka batuta pasūtītāja “Facebook” profils ir izdzēsts, bet norādītajā ciemā bērnu dārza vispār nav. “15min.lt” sazinājās ar vietējo pašvaldību, kas apstiprināja, ka šajā ciemā ir tikai dažas mājas, muzejs, bet bērnudārza pilnīgi noteikti nav. Tur pauda pārsteigumu, kā vispār kādam būtu ienākusi prātā doma rīkot šādu bērnu ballīti pirmdienā, un vispār tas viss šķiet ļoti dīvaini un rada satraukumu.
Pēc vērienīgas meklēšanas operācijas otrdienas vakarā kādā īpašumā Mileškūnu ciematā atrada viņa līķi. Vīrieša ķermenis bija ietīts batutā un aprakts. Baisais atradums tika veikts bez aizdomās turēto personu palīdzības, vēstīja “delfi.lt”. Pirms tam netālu no mājām mežā noslēpta bija atrasta pazudušā vīrieša automašīna. Prokuratūra paziņoja, ka Manta nāve bija vardarbīga, tomēr precīzs nāves cēlonis būs zināms pēc tiesu medicīnas ekspertīzes. Lauku īpašuma teritorijā bija atrastas batuta paliekas, kuras, domājams, mēģināja sadedzināt.
Pēc Manta līķa atrašanas tika uzsākta pirmstiesas izmeklēšana par iespējamu tīšu slepkavību, nelikumīgu brīvības ierobežošanu un nelikumīgu šaujamieroču glabāšanu.
Prokurors paziņoja, ka pagaidām par nozieguma motīvu uzskata “personīgas nesaskaņas”, taču izmeklēšana tikai sākusies, tādēļ sīkāku informāciju neizpauž. Tiek ziņots, ka divus aizdomās turamos aizturēja lauku īpašumā, kur atrada Manta līķi, bet trešo citur Panevēžas rajonā. Divi aizturētie jau bijuši notiesāti par braukšanu reibumā un nelikumīgu narkotisko vielu glabāšanu.
Kā ziņots, viena no aizturētajām personām ir Manta bijusī dzīvesbiedre Justīna Gaigalaite. “Delfi.lt” norāda, ka viņa ir slavena kultūriste un fitnesa speciāliste, Lietuvas čempione, bet 2025. gada novembrī viņa kļuva par Eiropas čempioni. “Tās bija augsta līmeņa sacensības – tur piedalās tikai vislabākie. Šo atbildību izjūt līdz pat skatuvei, ne tikai par sevi, bet arī par savu valsti,” pēc uzvaras intervijā “etaplius.lt” bija izteikusies Justīna, paziņojot, ka plāno piedalīties pasaules čempionātā.
Tāpat kā Mants, arī viņa strādāja par feldšeri Panevēžas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā, tiesa, darbā viņi nemēdza satikties, jo viņas maiņas bija krietni retāk.
Manta tēvs Laimis notikušajā uzreiz vainoja viņa bijušo sievu. “Tas ir viņas roku darbs, vairāk variantu nav,” viņa teikto citēja “delfi.lt”. Tēvs publiski jau bija izteicis savas aizdomas, ka notikušais varētu būt viņa bijušās sievas atriebība, tā kā pēc laulības šķiršanas notiek tiesāšanās par to, pie kura vecāka dzīvos bērni, un viņa negribot ne atdot bērnus, ne maksāt uzturlīdzekļus. Tēvs stāstīja, ka pēdējā laikā viņa dēla dzīvē sākās dažādas nopietnas nepatikšanas, tostarp tika sadedzinātas viņa automašīnas. Viņš apgalvoja, ka dēls audzināja dvīņus — puisīti un meitenīti, bet bērnu mamma nemaksāja uzturlīdzekļus, un vispār viņai bija milzīgs parāds — 60 000 eiro. Abu kopdzīve izjukusi, jo sieva pārāk lietojusi alkoholu un mēdza neatgriezties mājās.
Policija preses konferencē trešdien apstiprināja, ka pirms diviem gadiem tika aizdedzināti divi Manta automobiļi, un jau tad Justīna bija aizdomās turētā, taču pierādījumu trūkuma dēļ izmeklēšana tika pārtraukta. Tagad to atsāks.
Vēl pirms Manta līķa atrašanas “delfi.lt” otrdien sazinājās ar Justīnu, kura nevarēja izskaidrot, kāpēc viņu aizdomās tur par Manta pazušanu. “Man grūti teikt. Protams, vecāki ir šokēti. Es saprotu. Cenšos nereaģēt emocionāli, neko nevaru komentēt. Es nevienu ne par ko neapsūdzu, visus savus izteikumus varu pamatot,” viņa sacīja, apgalvojot, ka par pazudušo bijušo vīru zina tikai tik daudz, cik ziņo mediji. Pēdējo reizi viņu esot redzējusi svētdien. “Viņš ar mani nesazinās. Svētdien no rīta viņš atbrauca pēc bērniem. Mūsu meita piedalījās deju konkursā. Es vēl teicu, ka varbūt es viņu aizvedīšu uz konkursu, jo mēs kopā braucam uz mēģinājumiem. Viņš atbildēja: nē. Vēlāk es jautāju, kā pagāja konkurss, viņš atbildēja: labi,” stāstīja Justīne. Viņa pastāstīja, ka ar Mantu nedzīvo kopš 2023. gada, bet laulības šķiršanas process nav pabeigts, ka tiesas lēmums vēl nav stājies spēkā, līdz tam bērni dzīvo pie viņas.