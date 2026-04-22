Vai pamats satraukumam? Rīgas lidosta un "airBaltic" sniedz komentāru par degvielas piegādēm
Saistībā ar karadarbību Irānā visā pasaulē ietekmēta degvielas piegāde, un pieaugusi arī tās cena. Rīgas lidosta un Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" sniedz komentāru par situāciju.
Lidostā norāda, ka Rīgas lidosta ir pastāvīgā saziņā ar abiem lidostas degvielas piegādātājiem - SIA "Gulfstream Oil" un SIA "Rixjet Riga", ņemot vērā ģeopolitisko notikumu ietekmi uz pasaules energoresursu piegādēm.
Un atbilstoši piegādātāju sniegtajai informācijai degvielas piegāde patlaban ir stabila, kā arī prognozējamie tuvāko mēnešu piegāžu apmēri ir pietiekami, lai nodrošinātu degvielas piegādes atbilstoši lidojumu sarakstam, aktuālajam patēriņam un noslēgtajiem līgumiem, atzīmēja lidostā.
Tikmēr "airBaltic" norāda, ka, ņemot vērā straujo degvielas cenu pieaugumu, vasaras sezonas sākumā savlaicīgi tika pielāgoti aptuveni 2% lidojumu no Rīgas no kopējās plānotās vasaras sezonas programmas. Pēc lidsabiedrībā teiktā, tie ir atsevišķi, individuāli izvērtēti reisi visā "airBaltic" maršrutu tīklā, tostarp maršruts starp Rīgu un Kauņu. Vienlaikus ietekmēto pasažieru skaits esot bijis neliels, un tika piedāvātas alternatīvas nokļūšanai plānotajā galamērķī.
Lidsabiedrībā skaidroja, ka lēmumi par lidojumu grafika pielāgošanu balstās uz vairākiem faktoriem vienlaikus, tostarp degvielas izmaksām, komerciālo pieprasījumu un darbības efektivitāti. "airBaltic" norāda, ka ir regulārā saziņā ar degvielas piegādātājiem un seko līdzi situācijai tirgū. Vienlaikus patlaban tiek plānots izpildīt esošo vasaras programmu, pauda kompānijā.