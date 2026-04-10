"Situācija ir kritiska!" Eiropas lidostas ceļ trauksmi par degvielas krīzi
Eiropas lidostas saskarsies ar sistēmisku aviācijas degvielas trūkumu, ja kuģošana caur Hormuza šaurumu netiks pilnībā atjaunota trīs nedēļu laikā.
Eiropas Savienības (ES) lidostu asociācija "ACI Europe" paziņojusi par aviācijas degvielas krājumu izsīkšanu, norādot, ka piegāžu traucējumus saasina militāro darbību ietekme uz pieprasījumu, vēsta laikraksts "Financial Times".
Nozares pārstāvji pauž bažas par aviācijas degvielas pieejamību un uzsver nepieciešamību pēc aktīvas ES rīcības.
Ja kuģu satiksme caur Hormuza šaurumu nākamo trīs nedēļu laikā neatjaunosies pietiekamā un stabilā apjomā, ES par realitāti kļūs sistēmisks aviācijas degvielas trūkums, uzsver nozares pārstāvji.
Vienlaikus viņi brīdina par tuvojošos vasaras lidojumu sezonas kulmināciju, kas ir būtisks priekšnoteikums visas ES tūrisma ekosistēmas funkcionēšanai.
Laikraksts vēsta, ka atsevišķās Āzijas valstīs, piemēram, Vjetnamā, degvielas nepietiekamības dēļ jau ir sākta piegāžu normēšana.
Lai gan Eiropā tik vērienīgs deficīts pašlaik nav novērojams, degvielas cenas ir divkāršojušās, un aviokompānijas pieļauj iespēju atcelt reisus.
Aģentūras "Argus Media" dati liecina, ka 9. aprīlī aviācijas degvielas etaloncena Ziemeļrietumeiropā sasniedza 1573 ASV dolārus par tonnu, kamēr pirms konflikta ar Irānu tā bija aptuveni 750 dolāri.
Eiropas aviokompānijas norāda, ka to pašreizējās rezerves ir pietiekamas vairākām nedēļām, tomēr piegādātāji nespēj garantēt krājumu papildināšanu līdz maijam.
"ACI Europe" aicina ieviest vienotu Eiropas mēroga piegāžu uzraudzības mehānismu, lai koordinētu nozares rīcību. "Pašlaik ES trūkst aviācijas degvielas ražošanas un pieejamības kartēšanas, novērtēšanas un monitoringa sistēmas," konstatē lidostu pārstāvji.
Hormuza šaurums ir tranzīta maršruts aptuveni 40% no pasaules aviācijas degvielas piegādēm, uzsver "Financial Times".