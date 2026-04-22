Strelkovs prognozē Krievijai "suverenitātes parādi": process sāksies pēc sakāves Ukrainā
Kara noziedznieks Igors Girkins (Strelkovs) no cietuma prognozēja "suverenitātes parādi" starp reģioniem un valsts sabrukumu.
Krievu Z patriots un kara noziedznieks Igors Strelkovs no cietuma izteica jaunu apokaliptisku pareģojumu. Viņš paziņoja, ka tā sauktais "SVO" ("Speciālā militārā operācija" - tā Krievijā dēvē karu pret Ukrainu) nozīmēs Krievijas Federācijas galu tās pašreizējā formā. Strelkova vēstule tika publicēta viņa "Telegram" kanālā 21. aprīlī.
Strelkovs saskatīja brīdinošu zīmi Krievijai nesen notikušajā notikumā Tatarstānā. Tur, republikas Valsts padomes sēdē, kāds deputāts publiski kritizēja vietējo kultūras ministri Jūliju Agdamovu par runāšanu krievu, nevis tatāru valodā.
Z patriots incidentā saskatīja "bīstamas rusofobiskas tendences" un sūdzējās par Kremļa bezdarbību. "Tās (rusofobiskās tendences – red.) ar katru gadu kļūst spēcīgākas... Bet varas iestādes neko nedara, lai tās apturētu... Kādi ir riski? Nu, risks ir tāds, ka nopietnu satricinājumu gadījumā mēs redzēsim jaunu suverenitātes parādi, un tieši tāpēc mums sakāve karā ar Ukrainu iezīmēs Krievijas Federācijas sabrukuma sākumu," rakstīja Strelkovs.